البحرين تعين أول سفير لها لدى إسرائيل

وأكد وزير الخارجية الإسرائيلي غابي أشكنازي لنظيره البحريني أن "قرار الحكومة البحرينية تعيين سفير لدى إسرائيل خطوة مهمة أخرى في تنفيذ اتفاق السلام وتعزيز العلاقات بين البلدين".

وأطلع وزير الخارجية البحريني الوزير أشكنازي على قرار الحكومة البحرينية فتح سفارة في إسرائيل وطلب موافقة أشكنازي على تعيين خالد يوسف الجلاهمة في منصب سفير البحرين لدى إسرائيل.



ورحب وزير الخارجية أشكنازي بقرار حكومة البحرين وشكر نظيره على صداقته الشجاعة وكذلك على شجاعة ملك البحرين وقيادته.

وأرسلت وزارة الخارجية البحرينية رسالة رسمية إلى وزارة الخارجية الإسرائيلية بطلب الموافقة على السفير المعين، علما أن السفير المعين هو مدير إدارة العمليات في وزارة الخارجية البحرينية منذ عام 2017 وشغل منصب نائب سفير مملكة البحرين في الولايات المتحدة (2009-2013).

وفي الأسابيع المقبلة، سيصل فريق من البحرين إلى إسرائيل لإنشاء السفارة.

