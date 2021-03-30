انت الان تتابع خبر طائرة أسود الرافدين تصل بغداد والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - رياضة
2021-03-30 | 15:08
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وصل المنتخب العراقي، اليوم الثلاثاء، إلى العاصمة بغداد، بعد اختتام معسكره التدريب الذي أقيم في أوزبكستان.
ويوم أمس الاثنين، حقق منتخبنا الوطني فوزه بهدف نظيف، على منتخب أوزبكستان، في مباراة ودية جمعت الفريقين على ملعب (ألي) بنادي بونيودكور الرياضي.
وجاءت تلك المباراة في إطار تحضيرات الفريقين للتصفيات الآسيوية المؤهلة للدور الحاسم من بطولة كأس العالم 2022، وكأس آسيا 2023.
وجاءت تلك المباراة في إطار تحضيرات الفريقين للتصفيات الآسيوية المؤهلة للدور الحاسم من بطولة كأس العالم 2022، وكأس آسيا 2023.
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