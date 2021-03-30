طائرة أسود الرافدين تصل بغداد

ويوم أمس الاثنين، حقق منتخبنا الوطني فوزه بهدف نظيف، على منتخب أوزبكستان، في مباراة ودية جمعت الفريقين على ملعب (ألي) ب‍نادي بونيودكور الرياضي.

وجاءت تلك المباراة في إطار تحضيرات الفريقين للتصفيات الآسيوية المؤهلة للدور الحاسم من بطولة كأس العالم 2022، وكأس آسيا 2023.

