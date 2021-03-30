تركيا تطلق عملية جديدة ضد حزب العمال الكردستاني جنوب شرقي البلاد

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - أعلنت وزارة الداخلية التركية اليوم الثلاثاء انطلاق عملية أطلقت عليها اسم "أرن 12"ضد عناصر منظمة "حزب العمال الكردستاني"، في ولايتي شرناق وسيرت جنوب شرقي البلاد.

ونقلت وكالة "الأناضول" التركية عن بيان صادر عن الوزارة أن "العملية تهدف لاجتثاث العناصر الإرهابية في الولايتين".

وأوضحت الوزارة أن ألفا و317 عنصرا أمنيا يشاركون في العملية.

وكانت وزارة الداخلية أطلقت سلسلة عمليات باسم "أرن" منذ كانون ثان/يناير الماضي.

تجدر الإشارة إلى أن "حزب العمال الكردستاني" مصنف منظمة إرهابية في كل من تركيا والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.

ووفقا للبيانات التركية فإن المنظمة قتلت حوالي 40 ألف شخص خلال أنشطتها المستمرة منذ أكثر من 30 عاما.