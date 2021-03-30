البحرين تعين خالد يوسف الجلاهمة رئيسا لبعثتها الدبلوماسية في إسرائيل

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 30 مارس 2021

متابعات_ الخليج 365

أعلنت البحرين، الثلاثاء، تعيين خالد يوسف الجلاهمة رئيسا للبعثة الدبلوماسية للمملكة لدى إسرائيل.



وبحسب وكالة الأنباء البحرينية فإن القرار جاء تنفيذا لقرار الملك حمد بن عيسى آل خليفة، وفقاً لمرسوم يحمل رقم (43) لسنة 2021.

والخميس 25 فبراير/شباط الماضي، أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أنه تلقى دعوة لزيارة المنامة وجهها ولي عهد البحرين الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، خلال اتصال هاتفي بين الجانبين.

وكان من المقرر أن يزور نتنياهو مملكة البحرين قبل أشهر، ولكنه أرجأ الزيارة بسبب إغلاقات كورونا في إسرائيل.