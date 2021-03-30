شكرا لقرائتكم خبر عن السيسي: ذراعنا طويلة.. ردنا مزلزل.. والمياه خط أحمر والان مع التفاصيل
وجدد الرئيس المصري التأكيد على أنه لن يستطيع أحد أن يأخذ نقطة مياه من مصر، وهذا ليس تهديداً لأحد، مضيفاً: «حوارنا رشيد جدا وصبور جدا ولا أحد يتصور أنه سيكون بعيدا عن قدراتنا ورد فعلنا على المساس بمياه مصر». وتابع: «معركتنا.. معركة تفاوض والعمل العدائي مرفوض.. ولكن إذا تأثرت إمداداتنا المائية فإن رد مصر سيتردد صداه في المنطقة». ووصف العمل العدائي بأنه «قبيح» وله تأثيرات تمتد لسنوات طويلة، والشعوب لا تنسى ذلك، وما نطلبه أمر لا يخرج عن القوانين في ما يتعلق بالمياه العابرة للحدود.
وفي إشارة لمفاوضات سد النهضة، كشف أن هناك تحركاً إضافياً للموضوع خلال الأسابيع القادمة، ونتمنى أن نصل لاتفاق، مؤكداً على ثوابت مصر التي تسعى للتوصل إلى اتفاق قانوني عادل وملزم لملء وتشغيل السد.
وكانت إثيوبيا أبلغت المبعوث الأمريكي للسودان أمس، أنها ستمضي في عملية الملء الثاني لسد النهضة في موعده.