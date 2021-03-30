شكرا لقرائتكم خبر عن السيسي: ذراعنا طويلة.. ردنا مزلزل.. والمياه خط أحمر والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - في تصريح وصفه مراقبون سياسيون بأنه «الأقوى» في ما يتعلق بأزمة سد النهضة، حذر الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي من أنه إذا تأثرت إمدادات مصر المائية فإن ردها سيتردد صداه في المنطقة. وقال على هامش زيارته لمرافق قناة السويس اليوم (الثلاثاء): «لن يستطيع أحد أن يأخذ نقطة ماء واحدة من مصر، مؤكدا أن ذراعها طويلة وقادرة على مواجهة أي تهديد». وشدد السيسي على أن المساس بمياه مصر خط أحمر وسيؤثر على استقرار المنطقة بالكامل، محذرا من أنه «سيحدث عدم استقرار إقليمي لو انتهك أحد حقوق مصر المائية».

وجدد الرئيس المصري التأكيد على أنه لن يستطيع أحد أن يأخذ نقطة مياه من مصر، وهذا ليس تهديداً لأحد، مضيفاً: «حوارنا رشيد جدا وصبور جدا ولا أحد يتصور أنه سيكون بعيدا عن قدراتنا ورد فعلنا على المساس بمياه مصر». وتابع: «معركتنا.. معركة تفاوض والعمل العدائي مرفوض.. ولكن إذا تأثرت إمداداتنا المائية فإن رد مصر سيتردد صداه في المنطقة». ووصف العمل العدائي بأنه «قبيح» وله تأثيرات تمتد لسنوات طويلة، والشعوب لا تنسى ذلك، وما نطلبه أمر لا يخرج عن القوانين في ما يتعلق بالمياه العابرة للحدود.

وفي إشارة لمفاوضات سد النهضة، كشف أن هناك تحركاً إضافياً للموضوع خلال الأسابيع القادمة، ونتمنى أن نصل لاتفاق، مؤكداً على ثوابت مصر التي تسعى للتوصل إلى اتفاق قانوني عادل وملزم لملء وتشغيل السد.

وكانت إثيوبيا أبلغت المبعوث الأمريكي للسودان أمس، أنها ستمضي في عملية الملء الثاني لسد النهضة في موعده.