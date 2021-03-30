شكرا لقرائتكم خبر عن ذياب: سقوط لبنان أمر محتوم والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - قال رئيس حكومة تصريف الأعمال في لبنان، حسان دياب، اليوم (الثلاثاء)، إن «سقوط لبنان أمر محتوم إذا استمرت أزمته»، وذلك في معرض حديثه عن أزمة اللاجئين السوريين في لبنان.

وأضاف دياب، خلال مشاركته بمؤتمر للمانحين لمساعدة السوريين في بروكسل، أنه «بعد 10 سنوات من الأزمة السورية، الوضع ليس مشجعاً، وبالتأكيد التشرد والنزوح يشكلان عبئاً كبيراً على الاقتصاد اللبناني».