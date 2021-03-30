شكرا لقرائتكم خبر عن «بيونتيك» تهدف لزيادة إنتاجها إلى 2,5 مليار جرعة العام الجاري والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - فرانكفورت-أ.ف.ب

أعلنت شركة «بيونتيك» الألمانية، الثلاثاء، أنها تتجه لتصنيع 2,5 مليار جرعة من لقاحها المضاد لوباء «كوفيد-19» هذا العام مع شريكتها الأمريكية «فايزر»، في زيادة نسبتها 25 في المئة عما كان متوقعاً في السابق. وقالت «بيونتيك» في بيان، إن «الزيادة مدفوعة بتحسن عمليات الإنتاج، وبدء الإنتاج مؤخراً في منشأة ماربرغ التابعة لبيونتيك في ألمانيا، والموافقة التنظيمية على عبوات بست جرعات، وتوسيع شبكتنا للتصنيع والإمداد».