إصابات «كورونا» العالمية تتجاوز 127.45 مليون حالة

عواصم-وكالات

أصيب أكثر من 127.45 مليون نسمة بفيروس «كورونا» المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى مليونين و914537. وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر/كانون الأول 2019.

إلى ذلك، أظهرت بيانات وزارة الصحة الهندية، الثلاثاء، أن البلاد سجلت 56211 إصابة جديدة بفيروس «كورونا»، في انخفاض طفيف عن أعداد الإصابات القياسية التي سجلتها البلاد على مدار الأيام الثلاثة الماضية. وانخفضت حصيلة الإصابات اليومية في البلاد إلى أقل من 60 ألف حالة بعد ثلاثة أيام. وسجلت ولاية مهاراشترا، أغنى الولايات الهندية، أكثر من 31 ألف إصابة من إجمالي 56211 حالة تم الإبلاغ عنها في الأربع والعشرين ساعة الماضية.

وقالت وزارة الصحة إن الوفيات في الأربع والعشرين ساعة الماضية بلغت 271 ليصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الجائحة حتى الآن إلى 162114. وتبحث السلطات في ولاية مهاراشترا إمكانية فرض قيود أكثر صرامة لاحتواء الانتشار السريع للفيروس اعتباراً من يوم الخميس، لكن أحزاب المعارضة والعاملين بمجال الصناعة يرفضون الإغلاق.

وقالت وزارة الصحة في البرازيل، الاثنين، إنها سجلت 1660 وفاة جديدة بمرض «كوفيد-19» خلال 24 ساعة إلى جانب 38927 إصابة مؤكدة. وبلغت الحصيلة الرسمية للوفيات الناتجة عن الفيروس في البلاد 313866 وفاة، بينما ارتفع عدد الإصابات ليصل إلى 12 مليوناً و573615 حالة، وفقاً لبيانات الوزارة.

وأظهرت بيانات معهد «روبرت كوخ» للأمراض المعدية، الثلاثاء، ارتفاع عدد حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس في ألمانيا إلى مليونين و791822 حالة بعد تسجيل 9549 إصابة جديدة. وأظهرت البيانات ارتفاع عدد الوفيات إلى 76093 بعد تسجيل 180 وفاة جديدة.

وذكرت اللجنة الوطنية للصحة في الصين، الثلاثاء، أنها سجلت ثماني إصابات جديدة بـ«كورونا» في البر الرئيسي الصيني، الاثنين، وذلك انخفاضاً من 15 حالة في اليوم السابق.

وقالت اللجنة في بيان، إن جميع الحالات الجديدة وافدة من الخارج. وسجلت الصين أيضاً ست إصابات جديدة خالية من الأعراض، تراجعاً من 18 حالة في اليوم السابق. ويبلغ الآن العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بـ«كوفيد-19» في بر الصين الرئيسي 90190 حالة، بينما ظل عدد الوفيات دون تغيير عند 4636.

وسجلت روسيا 8277 إصابة جديدة بفيروس «كورونا»، الثلاثاء، بينها 1391 حالة في العاصمة موسكو، ما يرفع إجمالي الإصابات لديها منذ بداية الجائحة إلى أربعة ملايين و536820. وقال فريق العمل الحكومي المعني بمكافحة فيروس «كورونا» إن 409 أشخاص توفوا جراء الإصابة بالفيروس خلال 24 ساعة، ليبلغ الإجمالي 98443 وفاة.