نتنياهو يعقد مصير الحكومة برفض عرض لرئاسة إسرائيل

ذكرت وسائل إعلام عبرية، الثلاثاء، أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو رفض عرضاً يتنازل بموجبه عن رئاسة الحكومة المقبلة، ويترشح لمنصب رئيس الدولة، في مسعى لإنهاء الأزمة السياسية التي تتجه إلى مزيد من التعقيد، في ظل محاولات المعسكر المناوئ لنتنياهو تشكيل جبهة تطرح اسماً جديداً لرئاسة الوزراء.

وقالت القناة الـ12 العبرية، أن نتنياهو يفضل الاستمرار في الترشح لمنصب رئيس الحكومة الإسرائيلية كزعيم لحزب الليكود، فيما أشارت القناة إلى سيناريو محتمل لتشكيل حكومة جديدة، يُستبعد منها نتنياهو، وتضم الأحزاب الحريدية و«الصهيونية الدينية» و«يمينا» و«أمل جديد» و«أزرق أبيض» وربما «يوجد مستقبل». وذكرت القناة أن نفتالي بينت، وجدعون ساعر، وبيني غانتس، يقودون تحركات بهذا الاتجاه. وأشارت إلى إمكانية مشاركة يائير لبيد في هذه الحكومة، لكن مصادر عدة تعتبر موقف نتنياهو المتصلب سيعقد مسار تشكيل الحكومة.

وأشارت القناة إلى أن رئيس حزب «شاس» أرييه درعي، يعرقل عملية التقدم في اتجاه تشكيل حكومة يمينية من دون الليكود، فيما يوافق عليها الحزب الديني الآخر «يهدوت هتوراة».

وفي السياق، ذكرت القناة العامة الإسرائيلية (كان 11) أن ساعر الذي عزز من تنسيقه مع بينيت في أعقاب صدور نتائج الانتخابات الحالية، وتذيله القوى النيابية بـ6 أعضاء كنيست فقط، سيشارك في حكومة يترأسها لبيد بشرط انضمام بينيت إلى هذه الحكومة، وإلا فإنه يعتبر حكومة كهذه «حكومة يسارية».

ومساء الاثنين، قال وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس إنه يبذل قصارى جهده لتشكيل حكومة نزيهة تؤدي إلى استبدال نتنياهو.

وأفاد غانتس بأنه التقى لبيد وتحدث إلى بينيت، وفاعلين آخرين في المجال السياسي، مؤكداً أنه يعتزم استخدام السلطة التي منحت له للتأكد من أن الحكومة الوحيدة التي سيتم تشكيلها هنا ستكون حكومة ستعتني بكم وسأفعل كل شيء لمنع الانتخابات الخامسة.

وذكر في البيان: «إلى أن يحدث ذلك، سنواصل أنا وأصدقائي القتال داخل الحكومة للتأكد من أن نتنياهو لن يُقدم على مؤامرة في أبريل بمقدار ملليمتر ويضر بسيادة القانون».

وأضاف «كما قلت طوال الوقت، أقول الآن أيضاً: أزرق أبيض سيوصي أي شخص يمكنه تشكيل حكومة خارج معسكر التغيير، طالما توصلنا أيضاً إلى استنتاجات بشأن المبادئ الأساسية التي تشمل الحفاظ على الديمقراطية والأمن وإعادة تأهيل الاقتصاد، وضمان حكم الدولة». وتابع قائلا: «حتى في بداية الحملة الانتخابية، دعوت إلى تنحية الذات جانباً والتوحد لاستبدال نتنياهو».

ويعتزم الرئيس الإسرائيلي، رؤوفين ريفلين، نقل التفويض إلى الكنيست لمحاولة توافق أغلبية الأعضاء على شخصية برلمانية، لتشكيل الحكومة في حال فشل الشخص الأول الذي سيكلفه بالمهمة، وعدم نقل التفويض إلى شخصية ثانية من قبله يمنحه خلالها مدة 28 يوماً لتشكيل الحكومة.

وخلال المداولات التي تنطلق الاثنين المقبل مع مندوبي الكتل في الكنيست، يعتزم ريفلين استطلاع رأي الكتل وفحص مرشحها المفضل الأول والثاني لرئاسة الحكومة، ومحاولة ترجيح كفة أحد الشخصين، وفقاً لقدرته على خوض المفاوضات الائتلافية وحظوظه الأوفر لتشكيل الحكومة.