شكرا لقرائتكم خبر عن الفلسطينيون يحيون «يوم الأرض» بدعوات لتعزيز الوحدة الوطنية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - وسط دعوات للتمسك بالأرض وتعزيز الوحدة الوطنية، أحيا الفلسطينيون، الثلاثاء، الذكرى السنويّة الخامسة والأربعين لـ«يوم الأرض»، منذ مارس/آذار عام 1976، بعد استيلاء الجيش الإسرائيليّ على آلاف الدونمات من أراضي الفلسطينيّين داخل أراضي عام 48، بهدف توسيع المستوطنات.

وأكدت الفصائل، في بيانات، ضرورة الحفاظ على ثوابت القضية والعمل على مواصلة الكفاح حتى تحقيق الاستقلال واستعادة الحقوق المسلوبة. ودعا المجلس الوطني الفلسطيني في بيان الفلسطينيين إلى «تعزيز وحدتهم الوطنية»، محذراً من «خطورة الإجراءات الاستيطانية الإسرائيلية خصوصاً في القدس والأغوار».

وقالت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية إنها ستواصل عملها وحراكها السياسي والدبلوماسي وبالتعاون مع الأشقاء والأصدقاء لفضح الانتهاكات الإسرائيلية، وتعميق الجبهة الدولية المناصرة لحقوق الشعب الفلسطيني العادلة والمشروعة في العودة، وتقرير المصير، وإقامة دولة فلسطينية مستقلة، بعاصمتها القدس الشرقية.

كما شددت الوزارة في بيان، على الاستمرار في تعزيز الشخصية القانونية الدولية لدولة فلسطين لتجسيدها على الأرض، وحصد المزيد من الاعترافات بالدولة الفلسطينية، وتمتين الشراكات مع دول العالم في مختلف المجالات.

وفرقت القوات الإسرائيلية، مسيرة سلمية لإحياء الذكرى الـ45 ليوم الأرض في بلدة سبسطية شمال غربي نابلس بالضفة الغربية. وأطلق الجنود قنابل الصوت والغاز المسيل للدموع، ودارت على إثر ذلك اشتباكات بالأيدي ومواجهات بين المشاركين بالمسيرة وجنود الاحتلال.

وكان الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني قد أصدر تقريراً بمناسبة «يوم الأرض»، قال فيه إن «سلطات الاحتلال الإسرائيلي تستغل بشكل مباشر ما نسبته 76% من مجمل مساحة الضفة الغربية المصنفة (ج)»، مشيراً إلى أن «الاحتلال الإسرائيلي يسيطر على أكثر من 85% من أرض فلسطين التاريخية».

وأوضح التقرير أن المساحات المستولى عليها لأغراض القواعد العسكرية ومواقع التدريب العسكري تمثل حوالي 18% من مساحة الضفة الغربية، بالإضافة إلى جدار الضم والتوسع الذي عزل أكثر من 10% من مساحتها، وتضرر ما يزيد على 219 تجمعاً فلسطينياً جراء إقامة الجدار، كما قامت سلطات الاحتلال بالاستيلاء على حوالي 8,830 دونماً من الأراضي الفلسطينية، بالإضافة إلى 11,200 دونم تم إعلانها كمحميات طبيعية، تمهيداً للاستيلاء عليها.