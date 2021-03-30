«التداول الوهمي».. حملة للتوعية بممارسات الاحتيال عبر الإنترنت

أبوظبي: ”الخليج 365”

أطلقت هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية حملة بعنوان «التداول الوهمي»، بالشراكة مع هيئة الأوراق المالية والسلع، لتوعية الجمهور بممارسات احتيال شركات التداول عبر الإنترنت. وتأتي هذه الحملة تجاوباً مع ما تلقته هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية عبر قنوات التواصل الاجتماعي، وغيرها، من استفسارات حول موضوع التداول عبر الإنترنت، وتهدف أنشطة ومبادرات الحملة إلى تسليط الضوء على أساليب التداول السليم عبر الإنترنت، والطرق المشروعة والقانونية لهذا العمل، وجهات التداول المرخصة في الدولة.

وقال المهندس محمد الزرعوني المدير التنفيذي لإدارة السياسات والبرامج في الهيئة: «إن التوعية بمثل هذه المخاطر يندرج في صميم جهود الاتصال في عالم اليوم، ونحن في هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية نعمل وفق أهداف استراتيجية تتضمن خدمة المجتمع بشتى الوسائل والأساليب».

وأوضح أن «هذه الحملة تأتي في سياق المسؤولية المجتمعية للهيئة، كما تأتي في سياق دورها كجهة مسؤولة عن تعزيز أسلوب الحياة الرقمي. وتعد حملة التوعية بمخاطر «التداول الوهمي»، استمراراً لحملات عدة قمنا بها لتعزيز الوعي بالمخاطر والجوانب القانونية المتعلقة بكثير من السلوكات التي تمس الحياة اليومية لمختلف شرائح المجتمع في تعاملهم مع الأدوات الرقمية أو المواقع الإلكترونية، وغيرها».

وأضاف المهندس الزرعوني: «لوحظ مؤخراً تزايد وانتشار التداول على الإنترنت، ومن منطلق مسؤولية الهيئة عن قطاع الاتصالات والحكومة الرقمية والخدمات الذكية فقد قمنا بالتنسيق مع هيئة الأوراق المالية والسلع، لتسليط الضوء على أساليب التداول السليم عبر الشبكة المعلوماتية، وكيفية تجنب الوقوع في شباك المتصيّدين والمحتالين في هذا العالم الشاسع».

وتركز هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية- خلال فعاليات وأنشطة الحملة- على إرشاد المستثمرين إلى كيفية التعامل مع الإعلانات الوهمية والحملات المضللة التي ترد إليهم عبر الإنترنت عموماً، وقنوات الاتصال ومواقع التواصل الاجتماعي، مبيّنة مجموعة من الإجراءات الضرورية مثل التحقق من بيانات الترخيص، والاعتماد لدى المروج، والتأكد من بلد التأسيس الذي ينتمي إليه المروج، والاطلاع على نشرة الاستثمارات، ونشرة الاكتتاب الخاصة بالاستثمارات المعروضة.

كما تتضمن الحملة نشر إرشادات عامة للوقاية من عمليات النصب والاحتيال في مجال الاستثمارات، مثل التحقق من بيانات الاعتماد والترخيص، وعدم الانجرار خلف تحقيق الثراء السريع أو العوائد الوهمية، والتشكيك في الاستثمارات التي تضمن نسبة مرتفعة جداً من العوائد أو الأرباح.