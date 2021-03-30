«دبي القابضة» و«هيئة الصحة بدبي» تطلقان حملة واسعة للتبرّع بالدم

دبي: ”الخليج 365”

أعلنت دبي القابضة -الشركة العالمية متنوعة الأنشطة التي تمارس أعمالها في 13 دولة حول العالم- وهيئة الصحة بدبي، أمس الثلاثاء، عن إطلاق حملة للتبرّع بالدم تحت شعار «أفضل هدية هي إنقاذ حياة»، لمواصلة جهودهما الرسمية المشتركة في إطار الشراكة الثنائية طويلة الأجل التي تجمع بينهما بهدف تشجيع أفراد المجتمع في إمارة دبي على التبرّع بالدم.

وستغطّي الحملة، الممتدة على مدار ثلاثة أشهر اعتباراً من 1 إبريل/ نيسان المقبل، 16 موقعاً في دبي عبر حافلة متطوّرة مخصصة لجمع تبرعات وحدات الدم، التي قدّمتها دبي القابضة لمركز دبي للتبّرع بالدم. وستتجوّل هذه الحافلة داخل مجمّعات دبي القابضة ووجهاتها التي يقيم ويعمل فيها حالياً أكثر 300 ألف شخص، ما سيوفّر تجربة تبرّع مريحة ويضمن مواصلة الالتزام بكل إجراءات الصحة وممارسات السلامة المتبّعة في مواجهة جائحة «كوفيد-19»، ويشمل ذلك «سيتي ووك»، و«ذا بيتش»، و«لا مير»، و«بلوواترز»، و«لاست إكزت الخوانيج»، و«بوكس بارك»، و«مُدن»، و«ذا فيلا»، و«شروق»، و«جروب»، و«ليان»، و«رمرام»، و«بوابة الخيل»، و«جميرا أبراج الإمارات»، و«برشا هايتس»، و«الأبراج التنفيذية» في الخليج التجاري.

وقال خالد المالك، العضو المنتدب للشركة: «تواظب دبي القابضة دائماً على التّفاعل مع فرص المشاركة في الحملات الإنسانية خاصة التبرع بالدم بهدف إحداث أثر إيجابي ملموس في حياة الأفراد محلياً، ودولياً. وانطلاقاً من حملة «أفضل هدية هي إنقاذ حياة»، سنواصل هذا الالتزام مع ترسيخ قيم المسؤولية المجتمعية داخل المجتمع وتوحيد الجهود البشرية ضمن المبادرات الإنسانية لإنقاذ الأرواح».

وأشاد الدكتور حسين السمت، مدير إدارة المختبرات وعلم الوراثة في هيئة الصحة بدبي، بالدور الرائد لدبي القابضة ودعمها المتواصل لحملات التبرع بالدم التي تنفذها الهيئة والتي تساهم في إنقاذ حياة المرضى، مشيراً إلى أن كل وحدة دعم يتم التبرع بها تساهم في إنقاذ ما يصل إلى ثلاثة أرواح، ما يعني أن أفراد المجتمع أمام فرصة عظيمة للمشاركة في تحقيق هذا الهدف الإنساني النبيل.

وأشار الدكتور السمت إلى سهولة عملية التبرع بالدم التي تستغرق 15 دقيقة فقط، داعياً أفراد المجتمع إلى الانتظام في التبرّع بالدم، لتغطية احتياجات المرضى، خاصة مرضى الثلاسيميا ممن يحتاجون إلى نقل الدم بشكل منتظم، إضافة إلى احتياجات مرضى العمليات الطبية والجراحية المعقدة، ومرضى السرطان، والنساء اللواتي يعانين من مضاعفات الحمل، إلى جانب من يتعرضون للحوادث والحالات الطارئة، متوجهاً بالشكر والتقدير لكل من تبرّع بالدم لهذه الفئات من المرضى.