مدرب إيطاليا يطالب بزيادة قوائم لاعبي المنتخبات في بطولة أوروبا

روما - رويترز

عبر روبيرتو مانشيني مدرب إيطاليا عن مساندته لفكرة زيادة قوائم المنتخبات في بطولة أوروبا لكرة القدم لمواجهة احتمالات إصابة اللاعبين بفيروس كورونا.

ومن المقرر إقامة البطولة في 12 مدينة مختلفة في الفترة بين 11 يونيو/حزيران و11 يوليو/تموز بعد أن تأجلت من العام الماضي بسبب الجائحة.

وسيعلن مدربو المنتخبات تشكيلاتهم التي تتألف من 23 لاعباً، لكن مانشيني طالب بتغيير اللوائح لمواجهة انتشار الفيروس عبر القارة.

وقال لشبكة راي إن "زيادة القوائم إلى 25 أو 26 لاعباً قد يكون شيئاً جيداً، لأن الموسم كان صعباً للغاية، وعلاوة على ذلك، ربما يصاب أحد اللاعبين بالعدوى خلال البطولة. سيصعب وقتها تعويضه، لأن باقي اللاعبين سيكونون في إجازاتهم، لذلك إذا قرر الاتحاد الأوروبي القيام بهذا الأمر، فإنني سأسانده بشدة".