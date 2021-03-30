«غرفة دبي» تبحث استقطاب الشركات الإيطالية المتخصصة بحلول البيئة

دبي: ”الخليج 365”

بحثت غرفة تجارة دبي مؤخراً في مقرها مع الاتحاد الكونفدرالي الإيطالي لعلوم البيئة، الذي يضم أكثر من 600 شركة تحت مظلته، سبل تعزيز التعاون المشترك، وإمكانية اتخاذ إمارة دبي مركزاً لتوسع هذا الاتحاد الإيطالي في أسواق المنطقة، خصوصاً مع الأولوية التي تعطيها دبي ودولة الإمارات للبيئة والممارسات المستدامة للأعمال.

وناقش حمد بوعميم، مدير عام «غرفة دبي» العلاقات الثنائية مع الوفد الإيطالي الذي ترأسه الدكتور جيوفاني بوزيتي، رئيس العلاقات الدولية في الاتحاد الكونفدرالي الإيطالي لعلوم البيئة بحضور بيكولا لينير، سفير جمهورية إيطاليا لدى الدولة، والدكتورة حبيبة المراشي، رئيس مجموعة عمل الإمارات للبيئة.

وأكد بوعميم خلال الاجتماع أهمية العلاقات الاقتصادية الإماراتية الإيطالية، وضرورة العمل على تطويرها وتنميتها بما يتلاءم مع متطلبات المرحلة القادمة، مشيراً إلى أن المجال البيئي يعتبر إحدى أولويات إمارة دبي في تنويع اقتصادها، ودعم صناعاتها البيئية وممارسات شركاتها المستدامة.

بوعميم: ميزة تنافسية لمجتمع الأعمال

ولفت بوعميم إلى الفوائد الاقتصادية الكبيرة للاقتصاد الدائري الذي يعتبر نموذجاً اقتصادياً للأعمال، ويساهم بتقليل إنتاج النفايات الصناعية والحفاظ على الموارد، معتبراً أن الشركات العاملة في الدولة تدرك أهمية الحلول البيئية المبتكرة في تعزيز إنتاجيتها وتنافسيتها وسمعتها وتطوير أعمالها.

وأضاف بوعميم قائلاً: «نحن مستعدون لتوفير كل الدعم للمساهمة في تأسيس شراكات اقتصادية مشتركة بين الشركات الإيطالية المتخصصة في هذه الحلول والشركات العاملة في الإمارة. فالاستدامة والحلول البيئية المبتكرة ميزة تنافسية لمجتمع الأعمال، حيث نعتبر مركز أخلاقيات الأعمال التابع للغرفة إحدى مبادراتنا النوعية لمساعدة الشركات على اعتماد أفضل الممارسات البيئية والمستدامة في بيئة الأعمال».

بوزيتي: الإمارات سوق هام لشركاتنا

وتحدث الدكتور جيوفاني بوزيتي عن إمكانية تعاون الاتحاد مع الشركات في دبي لتطوير الجانب المستدام من الاقتصاد، وخصوصاً إعادة تدوير الموارد والنفايات الناتجة عن أعمال التشييد والبناء، مشيراً إلى امتلاك الشركات الإيطالية خبرات واسعة في الحلول المبتكرة لإدارة النفايات.

وأشار بوزيتي إلى الرغبة بتوسع شركات الاتحاد الكونفدرالي الإيطالي لعلوم البيئة في الإمارات، حيث سبق للشركات الإيطالية المشاركة في مؤتمرات هامة عقدت في الإمارات ومنها معرض تكنولوجيا المياه والطاقة والبيئة (ويتكس) في دبي وأسبوع أبوظبي للاستدامة، مشيراً إلى أن السوق الإماراتية تعتبر من الأسواق العالمية الرئيسية لابتكار وانتشار الحلول المبتكرة في مجال علوم البيئة والممارسات المستدامة والاقتصاد الدائري.