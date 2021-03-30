هلال يثمن إنجازات اليد الشرقاوية وينتقد فكرة تغيير نظام البطولة

الحصان يهدي إنجازات وأرقام شباب اليد إلى حاكم الشارقة

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متابعة: عصام هجو

تقدم عيسى هلال الحزامي رئيس مجلس الشارقة الرياضي وعلي سالم المدفع رئيس مجلس إدارة نادي الشارقة احتفالية شباب اليد الشرقاوية بلقب الدوري الذي توج به للمرة الرابعة على التوالي والخامسة عشرة في مسيرته البطولية، وحطم الفريق كل الأرقام في بطولات شباب اليد حتى أنه توج بطلاً لدوري الشباب بالعلامة الكاملة 24 نقطة من 24، وحل شباب الأهلي وصيفاً برصيد 20 نقطة بعد أن خسر مرتين فقط من شباب «الملك»، وفاز الشارقة في مباراته الأخيرة التي أعقبها التتويج على الوصل 40-25، وجرت مراسم التتويج بحضور نبيل عاشور رئيس اتحاد كرة اليد ومحمد عبيد الحصان رئيس إدارة الألعاب الجماعية وجاسم محمد عبدالله عضو إدارة الألعاب ومشرف اليد وجابر اسد مشرف المراحل السنية.

وأكد عيسى هلال الحزامي، رئيس مجلس الشارقة الرياضي، أن تميز فرق المراحل السنية التي تشكل الرافد الأساسي بنادي الشارقة، جاء نتيجة تخطيط ومتابعة من الإدارات الشرقاوية التي تعاقبت في الحقب الماضية على إدارة النادي، وقال: «هذا الجيل يعتبر امتداداً للأجيال المتميزة لكرة اليد بالنادي».

ورداً على السؤال الخاص بتوجه اتحاد اليد القادم بتغيير نظام بطولة الدوري وإدخالها نظام البلاي أوف، قال عيسى هلال: «نحن نستغرب من هذا التوجه الذي نشعر فيه بأنه عقاب للفرق المتميزة التي تتنافس على البطولات، ومكافأة للفرق التي قد تكون فقدت طموح المنافسة، فإذا كان هناك أندية بسطت سيطرتها على الساحة فهي خططت واجتهدت لقطف ثمار عملها الدؤوب، وما نعرفه أن المجتهد يجب مكافأته، ومانشاهده ونسمعه يعتبر عقوبة للمتميز، وإذا كان الهدف من عملية تغيير نظام الدوري المتعارف عليه في كل أنحاء العالم بنظام الذهاب والإياب لإتاحة فرص أخرى للفرق لالتقاط الأنفاس والمنافسة، فهذا أمر غير منطقي، وعلى القائمين على أمر اللعبة بحث هذه الناحية بالتشاور مع المجالس الرياضية وإدارات الأندية، ولكن تطبيقه بالصورة التي سمعنا عنها تعتبر عقوبة للفرق المتميزة، فهناك أفكار أفضل من البلاي أوف مثل إضافة بطولات ومحاولة تحسين وتطوير المستويات باللعب المكثف وأمور أخرى يجب أن يتبعها اتحاد اليد مع كامل احترامنا وتقديرنا لهذا الاتحاد الشاب الذي ننتظر منه الكثير».

وأعرب علي سالم المدفع رئيس مجلس إدارة نادي الشارقة عن سعادته الكبيرة بإنجازات اليد الشرقاوية، وقال: «تحطيم الأرقام في اليد على مستوى الشباب والرجال وفرق المراحل السنية أصبح سمة مميزة لليد الشرقاوية ويحفزنا لبذل مزيد من الجهود في المستقبل للمحافظة على المكتسبات، ويعود ذلك إلى الجهود التي بذلها رؤساء وأعضاء مجالس إدارة نادي الشارقة في الحقب السابقة، فقد أسسوا وخططوا لهذا العمل، ومؤكد أن تواصل الأجيال مهم في كل الألعاب».

وختم تعليقه بقوله:«نتمنى أن نوفق في إكمال مسيرة أبناء النادي الذين سبقونا في العمل ونشكرهم على ماقدموه لهذا الصرح الرياضي الكبير والعملاق».

وأهدى محمد الحصان رئيس إدارة الألعاب الجماعية، إنجاز شباب كرة اليد إلى صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي حاكم الشارقة، على دعم سموه اللامحدود لأبنائه في نادي الشارقة، وتوجه الحصان بالشكر إلى رئيس مجلس الشارقة الرياضي عيسى هلال الحزامي، وعلي سالم المدفع، رئيس مجلس إدارة نادي الشارقة على الدعم المتواصل للألعاب الجماعية، كما أهدى الحصان الفوز بالدوري إلى جميع أبناء نادي الشارقة وجمهور النادي

وضمت قائمة أبطال الدوري نجوم المستقبل في قلعة الملك الشرقاوية كلاً من اللاعبين، أحمد عبدالله خميس، زايد يوسف محمد، وليد علي إبراهيم، أحمد عبداللطيف علي، أحمد سعيد راشد، سالم فاضل عباس، سعيد بن خميس بن سعيد، حمد عبدالله محمد، مبارك أحمد مبارك، محمد عيد عبيد، سهيل بن خالد بن سعيد، سعيد بن خالد بن سعيد، عمار بدر محمد بردان، أحمد عاصم رضا، والمدرب ثروت شمس والإداري سليمان داود، وأخصائي العلاج محمد أبو ضيف.

ويذكر أن هذا الإنجاز يعتبر افتتاحية البطولات لكرة اليد الشرقاوية موسم 2020-2021، ويتبقى لفريق الشباب ضمن استحقاقات هذا الموسم، المنافسة في مسابقتي كأس الإمارات والتي تنطلق 5 إبريل المقبل، وكأس السوبر.