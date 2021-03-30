شكرا لقرائتكم خبر عن السفير الإيطالي يطّلع على جماليات الموروث في أيام الشارقة التراثية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - استقبل د. عبد العزيز المسلّم، رئيس معهد الشارقة للتراث، رئيس اللّجنة العليا لأيام الشارقة التراثية، نيكولا لينير، سفير جمهورية إيطاليا لدى الدولة، والوفد المرافق له، خلال زيارته لفعاليات النسخة الـ 18 من «الأيام»، التي تحتضنها ساحة التراث في قلب الشارقة وتتواصل حتى 10 إبريل المقبل.

واطلع لينير، يرافقه عدد من الشخصيات الرسمية والدبلوماسية والثقافية الإيطالية، بحضور صقر محمد، رئيس لجنة تنسيق افتتاحات المناطق الخارجية لـ «الأيام» ومدير إدارة القطاعات الخارجية بمعهد الشارقة للتراث، على الأقسام والأجنحة المشاركة في الحدث، وزار جناح جمهورية مونتينيجرو (الجبل الأسود) التي تحلّ ضيف شرف على «الأيام»، كما تعرّف إلى جماليات الموروث الشعبي.

وثمن عبد العزيز المسلم زيارة السفير، واعتبر أنها تجسد الأهداف الأساسية التي ينطلق منها الحدث في تعميق العلاقات بين الثقافة الإماراتية ونظيرتها العالمية، وتوسيع آفاق التعاون والعمل المشترك ليس لحماية التراث والحفاظ عليه وحسب، بل والمساهمة في تعزيز جهود الإنتاج المعرفي والحراك الثقافي في الإمارات والمنطقة.

وتجوّل السفير الإيطالي في أروقة الحدث وتوقّف عند العديد من اللّوحات الفنية والرقصات التراثية التي تعكس هوية وتقاليد الشعوب، فيما شهد صناعة العديد من الحرف التراثية التي أبدعت فيها سيّدات إماراتيات، كما اطلع على سلسلة من العروض الموسيقية التي تقدّمها فرق فنية من مختلف أنحاء العالم.

وثمّن سفير إيطاليا الدور الكبير والمحوري الذي تلعبه الشارقة في احتضان وتنظيم مثل هكذا فعاليات تعرّف العالم إلى ثقافات الشعوب، المختلفة وتشكّل فرصة مثالية للتعرف إلى عناصر ومكونات التراث الإنساني لدول العالم، كما أبدى إعجابه بمستوى التنظيم الذي تحظى به الأيام والإبداع الذي تمتاز به مختلف الفعاليات والأنشطة التي تقدمها.