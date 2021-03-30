شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس النواب يُحيل 3 اتفاقيات دولية للجان المختصة.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أحال مجلس النواب 3 اتفاقيات دولية لعدد من اللجان النوعية المختصة، وذلك بعد إقرار لجنة الشئون الدستورية والتشريعية لطريقة إقرارها، منها قرار رئيس الجمهورية رقم 109 لسنة 2021 بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة بين حكومتى مصر وألمانيا بشأن مشروع شراكة لخلق الوظائف ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة فى مصر، وتمت إحالته إلى لجنة مشتركة من لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ومكاتب لجان الخطة والموازنة والعلاقات الخارجية والشئون الاقتصادية.

كما قرر رئيس المجلس إحالة قرار رئيس الجمهورية رقم 110 لسنة 2021 بشأن الموافقة على اتفاق منحة بين مصر وبنك التنمية الأفريقى بشأن مشروع الإغاثة الإنسانية الطارئة فى ظل تفشى فيروس كورونا بقيمة لا تتجاوز 500 ألف دولار أمريكى، للجنة مشتركة من لجنة التضامن الاجتماعى والأسرة والأشخاص ذوى الإعاقة ومكتب لجنة الشئون الاقتصادية.

وتمت إحالة قرار رئيس الجمهورية رقم 111 لسنة 2021 بشأن الموافقة على اتفاق قرض بين مصر والبنك الدولى لإعادة الإعمار والتنمية بشأن مشروع إدارة تلوث الهواء، وتغير المناخ فى القاهرة الكبرى بمبلغ 200 مليون دولار، إلى لجنة مشتركة من لجنة من الطاقة والبيئة ومكاتب لجان الإدارة المحلية والشئون الاقتصادية والنقل والمواصلات والشئون الصحية.