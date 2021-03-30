شكرا لقرائتكم خبر عن "طاقة النواب": محطة توليد الكهرباء البخارية بالسخنة الأولى ذات الضغوط فوق الحرجة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تفقد وفد برلمانى من لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، برئاسة النائب حسام عوض الله، اليوم الثلاثاء، محطة توليد كهرباء العين السخنة البخارية، والوقوف على سير أعمالها، وذلك بحضور المهندس محمد أبو سنه، رئيس مجلس إدارة شركة لشرق الدلتا لإنتاج الكهرباء، والمهندس سامح واصل، استشارى بنك التنمية الإفريقى.

وشملت الجولة التفقدية، مبنى التحكم الرئيسى للمحطة، وأكد المهندس أشرف يوسف، رئيس محطة كهرباء العين السخنة، أن المحطة تتكون من 2 توربينة ذات ضغوط فوق الحرجة كل وحدة قدرة 650 ميجا وات بضغط بخار 250 ضغط جوى، فضلا عن 2 غلاية ذات الضغوط فوق الحرجة تعمل بنوتين للوقود ( الغاز الطبيعى، المازوت)، والأنظمة المساعدة لعمل الغلاية والتربينة.

وقال يوسف، إن محطة كهرباء العين السخنة هى أول محطة بخارية ذات الضغوط فوق الحرجة فى الشرق الأوسط، وكذلك هى أول محطة كهرباء يتم تصميمها طبقا للكود الدولى للمبانى( IBC) .

وأضاف أشرف يوسف، أن المحطة هى أول محاكى تفصيلى عالى التقنية لتدريب المشغلين للتحكم فى المعدات.

وفى ختام الزيارة البرلمانية، أهدى المهندس محمد أبو سنه، رئيس مجلس إدارة شركة لشرق الدلتا لإنتاج الكهرباء، درع الشركة للوفد البرلماني.

واستعرض محمد حفنى، مهندس أول وردية بوحدة التشغيل والتحكم بمحطة العين السخنة، امكانيات المحطة لا سيما وحدة التشغيل، مؤكدا امتلاكها أحدث الإمكانيات العالمية.

ويضم الوفد البرلمانى، الذى يترأسه النائب حسام عوض الله، كلا من رشا رمضان، وكيل اللجنة، ومحمد الجبلاوى وكيل اللجنة، وأمين السر خالد مشهور، فضلا عن النائب أحمد عبد الفتاح، عيد حماد، وعادل صلاح منصور، وعبد الباقى تركيا، إمام منصور، سامح حبيب، سحر معتوق، خالد تامر، محمد بهجت، أحمد محمد أحمد، عبد الناصر عطيه، على نور، رشا حسني، أيه فوزى فتي، سناء طايع، مروة رفعت، هويدا السعيد، والنائب سمير شاهين والنائب وجية أباظة.

وكان فى استقبال الوفد البرلماني، المهندس محمد أبو سنه رئيس مجلس إدارة شركة لشرق الدلتا لإنتاج الكهرباء، والمهندس طارق فريد سكينة، رئيس قطاعات الشؤون المالية والإدارية والموارد البشرية، وأشرف يوسف، رئيس محطة كهرباء العين السخنة.