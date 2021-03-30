شكرا لقرائتكم خبر عن "الأعلى للإعلام" و"الوطنية للتدريب" يعلنان أول برنامج تدريبى للقيادات الإعلامية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بالتعاون مع الأكاديمية الوطنية للتدريب عن البدأ في التجهيز لأول برنامج تدريبي من نوعه للقيادات الإعلامية في الصحف القومية والخاصة وقنوات التليفزيون المصري والخاص،مضيفا أنه من المتوقع أن يشمل البرنامج 60 قيادة إعلامية بعد تدبير الاعتمادات المالية الخاصة بذلك.

وأضاف المجلس الأعلى للإعلام فى بيان له أن البرنامج يهدف إلى تقديم مجموعة من المحاور التدريبية مع القيادات الإعلامية والصحفية بما يتماشى مع طبيعة عملهم، ويشمل الموضوعات التي تتصل بالكتابة الصحفية والبرامج الإعلامية من خلال المعايير الدولية وأهم التطورات التكنولوجية والتجارب الرقمية على المستوى الدولي، بجانب التشريعات القانونية ذات الصلة بالمجال الإعلامي وتنمية المهارات الشخصية والقيادية وتطوير المهارات اللغوية.

ولفت المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام الى أنه من المقترح أن تكون مدة التدريب 495 ساعة، بإجمالي 83 يوما تدريب، وتعتمد الاكاديمية منهجية تدريب قائمة على التعلم التفاعلي من خلال المحاضرات وورش العمل ودراسات الحالة والمناقشات.