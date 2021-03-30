شكرا لقرائتكم خبر عن "الأعلى للإعلام" يحدد الأحد المقبل لاستلام وسائل الإعلام تراخيصها الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجه المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام برئاسة الكاتب الصحفى كرم جبر، الدعوة للممثلين القانونيين للقنوات الفضائية والمواقع الإلكترونية، التى وفقت أوضاعها - وفقا للقانون 180 لسنة 2018 واللوائح الصادرة تنفيذا له - لاستلام التراخيص الجديدة التي أصدرها المجلس، وذلك يوم الأحد القادم الموافق 4 إبريل.

وأهاب المجلس فى بيان له، بكافة الصحف ووسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية التي لم توفق أوضاعها حتى الآن سرعة التقدم للمجلس لإنهاء الإجراءات اللازمة قانونا لذلك، مشيرا إلى أنه سيتخذ كافة الإجراءات المخولة له قانونا ضد من لم يتقدم لتوفيق الأوضاع حتى الآن .