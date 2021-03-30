قناة السويس: 140 سفينة أخرى ستعبر الممر المائي اليوم

ابوظبي - سيف اليزيد - قال أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس إن الهيئة تتوقع مرور 140 سفينة من الممر المائي اليوم الثلاثاء بعد أن عبرت 113 سفينة الليلة الماضية في أعقاب تعويم سفينة حاويات جنحت في مجرى القناة.



وذكر ربيع أن 95 سفينة ستعبر بحلول الساعة 1900 بالتوقيت المحلي و45 سفينة أخرى بحلول منتصف الليل وعبر عن أمله في الانتهاء من عبور السفن التي توقفت بسبب الأزمة خلال ثلاثة إلى أربعة أيام.

وأفاد التلفزيون المصري اليوم الثلاثاء بأن أكثر من 100 سفينة عبرت قناة السويس في الاتجاهين منذ تعويم السفينة الجانحة التي عطلت الحركة في الممر الملاحي.



وذكر التقرير أن نحو 113 سفينة عبرت القناة بحلول الساعة 0600 بتوقيت جرينتش صباح اليوم، بما يتماشى مع الخطط التي أعلنتها هيئة القناة.