إثيوبيا للمبعوث الأميركي: الملء الثاني لسد النهضة في موعده

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 30 مارس 2021 02:03 مساءً - أبلغت أثيوبيا، الثلاثاء، المبعوث الأمريكي إلى السودان “دونالد بوث”، عزمها تنفيذ عملية الملء الثاني لسد النهضة في شهر حزيران\ يوليو المُقبل، رغم تحذيرات مصر والسودان من التداعيات السلبية المُحتملة لملء السد.

المتحدث الرسمي باسم الخارجية الإثيوبية، السفير “دينا مفتي”، قال خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم الثلاثاء، إن أديس أبابا أبلغت المبعوث الأمريكي للسودان، بأنها ستمضي في الملء الثاني لبحيرة سد النهضة وأنها جزء من عملية بناء السد المُخطط لها.

وأشار إلى أن نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية الإثيوبي، “دمقي مكونن”، أجرى محادثات وصفها بـ”الناجحة” مع المبعوث الأمريكي، تناولت فرص مساهمة الولايات المتحدة في دفع مفاوضات سد النهضة المتعثرة وفقا لإعلان المبادئ الموقع بين البلدان الثلاثة في آذار\ مارس من العام 2015.

وبحسب المتحدث باسم الخارجية، فإن “مكونن” أطلع المبعوث الأمريكي على حاجة إثيوبيا للاستفادة من مواردها للتنمية، لافتًا إلى أن أكثر من 60 بالمائة من الإثيوبيين محرومون من الكهرباء.

في السياق، شدد المتحدث باسم الخارجية الإثيوبية على أن “حل الخلافات يجب أن يكون بالمفاوضات، وأن أي تغيير في آليات المفاوضات يجب أن يكون وفق إعلان المبادئ”.

يشار الى أن السودان، كان طرح مقترحًا لتشكيل آلية رباعية تضم إلى جانب الاتحاد الأفريقي، الولايات المتحدة الأمريكية، والاتحاد الأوروبي، والأمم المتحدة، للتوسط لحل الأزمة، وحظي المقترح بتأييد مصري ودولي واسع، لكن إثيوبيا رفضته واعتبرته “عقيمًا وغير مُجد”.

بدوره، دعا رئيس مجلس السيادة الانتقالي بالسودان الفريق أول ركن “عبدالفتاح البرهان”، أمس الاثنين، الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، إلى المساهمة في التوصل إلى اتفاق مشترك حول سد النهضة.

وفي وقت سابق، أكد الرئيس “عبدالفتاح السيسي”، أن سد النهضة “قضية وجود”، مُشددًا على ضرورة السعي للتوصل “في أقرب وقت ممكن” إلى اتفاق قانوني ملزم ينظم عملية ملء وتشغيل السد، “بعيدا عن أي منهج أحادي يسعى إلى فرض الأمر الواقع وتجاهل الحقوق الأساسية للشعوب”.

يذكر أن إثيوبيا أنجزت حتى الآن 79% من عمليات بناء السد، و أعلنت أن الملء الثاني للسد سيتم في موسم الأمطار المقبل في الفترة من شهر حزيران\ يوليو إلى تشرين الأول\ أكتوبر المقبل، مُشددة على “عدم تمديد فترة الملء الثاني بأي حال من الأحوال”.

وقال زير المياه والري والطاقة الإثيوبي، “سيليشي بيكيلي”، في ندوة بمناسبة الذكرى العاشرة لانطلاق سد النهضة، إن الملء سيتم بمقدار 13.5 مليار متر مكعب ، أي ما يقارب 3 أضعاف حجم الملء الأولي المنفذ العام الماضي بمقدار 4.9 مليار متر مكعب.