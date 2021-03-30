وفد عسكري إماراتي لتعزيز التعاون مع المغرب وموريتانيا

جدة - عبدالحي حسين - يجري وفد عسكري إماراتي رفيع المستوى، جولة في المنطقة المغاربية، بين المغرب وموريتانيا، لتعزيز التعاون العسكري مع دول المنطقة.

وفي السياق ذاته، أجرى الوزير المكلف بإدارة الدفاع المغربي عبد اللطيف لوديي، أمس مباحثات مع الفريق الركن حمد محمد ثاني الرميثي، رئيس أركان القوات المسلحة لدولة الإمارات العربية المتحدة، الذي حل بداية الأسبوع بالمغرب في زيارة على رأس وفد عسكري مهم.

وأفاد بيان صادر عن القيادة العامة للقوات المسلحة، بأن اللقاء شكل فرصة للمسؤوليْن لـ”تسليط الضوء على العلاقات الثنائية وجودة التعاون المتعدد الأشكال، الذي يجمع البلدين”.

وأضاف المصدر ذاته أن المباحثات تناولت أيضا، تعزيز التعاون العسكري المغربي-الإماراتي، وسبل الارتقاء به إلى مستوى العلاقات المتميزة، والشراكة الاستراتيجية التي تجمع بين البلدين.

كما عقد الوفد العسكري الإماراتي مباحثات مع عدد من كبار القادة العسكريين في المغرب؛ لمناقشة “مختلف جوانب التعاون العسكري الثنائي، وخاصة سبل تقويته؛ لاسيما من خلال تعزيز العمل المشترك بين قوات البلدين، وتبادل الخبرات والتجارب”.

ومباشرة من المغرب، توجه الرميثي اليوم، إلى نواكشوط، في إطار زيارة لموريتانيا تستمر عدة أيام.

واستقبل المسؤول العسكري الإماراتي في مطار نواكشوط الدولي “أم التونسي”، من طرف قائد الأركان العامة للجيوش الفريق محمد بمبه مكت.

وذكر الجيش الموريتاني عبر موقعه الإلكتروني، أن هذه الزيارة تدخل في إطار تعزيز علاقات التعاون العسكري الثنائي بين موريتانيا والإمارات وسبل تعزيز وتجذير هذه العلاقات؛ بما يخدم مصلحة البلدين.

الزيارة الإماراتية للمسؤولين العسكريين المغاربة والموريتانيين، تأتي في ظل تطورات تعرفها المنطقة، وإعلان الجيش الموريتاني عن مناورات عسكرية ضخمة، على الحدود مع المغرب.