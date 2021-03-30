من أجل استدعاء الشهود… تأجيل محاكمة شرطيين من أجل الارتشاء واستغلال النفوذ بقلعة السراغنة

جدة - عبدالحي حسين - أجلت المحكمة الابتدائية بقلعة السراغنة، مساء أمس الإثنين، محاكمة شرطيين “ضابط أمن ممتاز وضابط أمن”، بعد متابعتهما في حالة اعتقال من أجل الارتشاء واستغلال النفوذ.

وحسب مصادر “اليوم24″، فقد قررت المحكمة تأجيل جلسة محاكمة الشرطيين إلى غاية 05 أبريل المقبل، من أجل استدعاء شهود الملف بالإضافة الى التحاق محاميين للدفاع عن المعتقلين.

وكانت النيابة العامة قد وجهت تهم “الرشوة واستغلال النفوذ والمشاركة في الرشوة”، للمتهمين اللذين تم إيداعهما السجن المحلي بقلعة السراغنة في حالة اعتقال، بعدما تقدم شخص متورط في حادثة سير مقرونة بالسكر، ببلاغ يدعي فيه أن موظفي الشرطة المذكورين طلبا منه مبلغا ماليا مقابل التدخل لفائدته لمعالجة ملف هذه الحادثة.

وكانت المديرية العامة للأمن الوطني أعلنت، في بلاغ لها، أن مصالح الأمن الوطني، قد فتحت بحثا بشأن بلاغ تقدم به شخص متورط في حادثة سير مقرونة بالسكر، يدعي فيه أن موظفي الشرطة المذكورين طلبا منه مبلغا ماليا مقابل التدخل لفائدته لمعالجة ملف هذه الحادثة، وهو ما استدعى فتح بحث دقيق؛ أسفر عن ضبط المشتبه فيهما في حالة تلبس بتسلم مبلغ مالي على سبيل الرشوة.

وقد تم الاحتفاظ بموظفي الشرطة المعنيين تحت تدبير الحراسة النظرية، على خلفية البحث المنجز في هذه القضية، وذلك بغرض الكشف عن جميع ظروف وملابسات ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.

وأوضح البلاغ، أن المديرية العامة للأمن الوطني، أصدرت قرارا يقضي بالتوقيف المؤقت عن العمل في حق الشرطيين المذكورين، وذلك في انتظار انتهاء المسطرة القضائية، ليتسنى لها اتخاذ التدابير الإدارية التأديبية اللازمة.