الجم حاضر في رمضان.. مسار طويل في “الستكوم”

جدة - عبدالحي حسين - يعود الفنان محمد الجم، إلى الستكوم، في رمضان القادم، مع الفنانة نزهة الركراكي، رفيقة دربه فنيا.

ويطل محمد الجم على القناة الأولى، في سيتكوم “دار الهنا”، وهو من إخراج إدريس الروخ، ويعرف مشاركة نزهة الركراكي، وعبد الصمد مفتاح الخير، وجليلة التلمسي، وعادل أبا تراب، ورشيد رفيق.

وكانت بداية الجم في عالم “الستكوم”، سنة 1999، مع سلسلة “أنا و مراتي و نسابي”، ثم مع “الستكوم” الشهير “عائلة السي مربوح” في جزئين، سنة 2001 و 2002.

وقدم الجم سنة 2004 سلسلة، “سير حتى تجي”، ثم عاد في جزء ثان منها سنة 2005، وثالث سنة 2008، كما قدم سلسلة “جوا من جم” سنة 2007، أما سلسلة “العام طويل” فقدمها سنة 2009.

وتواصل عطاء الجم في الكوميديا التلفزية، مع سلسلة “جيني كود” سنة 2010، ثم في 2012 في سلسلة “ما شاف ما رآ”.

وغاب الجم عن الستكوم لمدة 9 سنوات، غير أنه كان حاضرا في مسلسلات آخرها “دابا تزيان” سنة 2019.