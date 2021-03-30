لارام: بعد تعليق الرحلات يمكن للمسافرين القادمين من إسبانيا وفرنسا السفر بدون اختبار كورونا بشكل استثنائي

جدة - عبدالحي حسين - على خلفية تعليق المغرب رحلاته الجوية مع فرنسا وإسبانيا، ذكرت الخطوط الملكية المغربية، أنه بشكل استثنائي، يمكن للمسافرين القادمين من إسبانيا وفرنسا، اليوم الثلاثاء، والمتجهين إلى المغرب، السفر بدون إجراء اختبار pcr، موضحة بأن وزارة الصحة ستتكلف بإجرائه فور وصولهم إلى المطارات المغربية.

وبدوره، قال سعد الدين العثماني، إنه سيتم الاحتفاظ برحلات خاصة عند الضرورة، خاضعة للمراقبة المعززة وللشروط الصحية المحددة من قبل السلطات الصحية”.

جاء ذلك، في تغريدة له، عبر موقع التواصل الاجتماعي “توتير”، إذ أكد رئيس الحكومة، أن المغرب، قرر تعليق رحلاته الجوية مع فرنسا وإسبانيا ابتداء من منتصف ليلة 30 مارس 2021، وحتى إشعار آخر، وذلك يعود إلى تطورات الحالة الوبائية لـ”كوفيد 19”.

بالمقابل، أوضح العثماني أنه سيتم “الاحتفاظ برحلات خاصة عند الضرورة، خاضعة للمراقبة المعززة وللشروط الصحية المحددة من قبل السلطات الصحية”.

إلى ذلك، ‏أوصت سفارة فرنسا بالمغرب، مواطنيها والمقيمين الفرنسيين في المغرب بالاتصال بشركات الطيران للاستعلام عن ترتيبات عودتهم إلى فرنسا، كما أوصت عبر منشور على صفحتها بـ”الفايسبوك”، بإرجاء السفر إلى المغرب حتى إشعار آخر.

وكانت وزارة السياحة والصناعة التقليدية والنقل الجوي والاقتصاد الاجتماعي، مساء أمس الاثنين، قررت تعليق الرحلات من وإلى فرنسا، وإسبانيا، ابتداء من منتصف ليلة 30 مارس 2021، وحتى إشعار آخر.

وأوضح المصدر نفسه، عبر بلاغ له، أن الرحلات الخاصة، القادمة من هاتين الوجهتين، ستخضع لإجراءات مراقبة معززة طبقا للبروتوكول الصحي، المحدد من طرف السلطات المغربية المختصة.

