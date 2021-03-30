ارتفاع معدل الإصابات بكورونا ومسؤولة أمريكية تحذر من “الهلاك الوشيك”

جدة - عبدالحي حسين - أعربت مديرة “المراكز الأميركية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها” (CDC) روشيل والينسكي، أمس الاثنين، عن قلقها إزاء الزيادات الأخيرة في حالات فيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة، ودعت الأميركيين إلى عدم التخلي عن الاحتياطات الوقائية المعمول بها.

وقالت المسؤولة الصحية إن أحدث البيانات تظهر أن متوسط الإصابات بالعدوى في الأيام السبعة الماضية ارتفع إلى حوالي 60 ألف حالة في اليوم، أي زيادة بنسبة 10 في المئة، مقارنة بالأسبوع الذي سبقه.

وأضافت والينسكي أن ارتفاع الحالات يولد لديها شعورا بـ”الهلاك الوشيك”، وطلبت من الأميركيين الاستمرار في اتباع إرشادات الوكالة لتغيير مسار الوباء وتجنب السفر غير الضروري، مشيرة إلى زيادة السفر في الوقت الحالي أكثر من أي وقت مضى.

وجاء تحذير المسؤولة، بعد أن اتخذت بعض الولايات خطوات لإعادة فتح اقتصاداتها، وأزالت قيودا قد فرضتها على قطاعات مثل صالات الألعاب الرياضية والمطاعم، وعزت ذلك إلى تسارع إعطاء اللقاحات وتراجع الحالات الجديدة ودخول المستشفيات.

كان الرئيس الأميركي، جو بايدن، قد دعا، من جانبه، الاثنين، حكام الولايات والمسؤولين المحليين إلى تأجيل فتح اقتصادات مناطقهم، وإلى الإبقاء على القوانين التي تلزم السكان بارتداء الكمامات أو إعادة العمل بها.

وتعهد بايدن بأن يكون 90 في المئة من البالغين في البلاد مؤهلين للتطعيم بحلول 19 أبريل.

وحذر كبير المستشارين الطبيين في البيت الأبيض، الدكتور أنتوني فاوتشي، في مقابلة، الأحد، من إهمال الإجراءات الوقائية اللازمة لمكافحة العدوى، وسفر الأميركيين خلال ما يعرف باسم “عطلة الربيع”، وإنهاء قوانين ارتداء الكمامات في بعض الولايات وقال إن كلها عوامل تساهم في ارتفاع الحالات.