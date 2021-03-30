بعد واقعة الطفل عدنان… طلاب من طنجة يبتكرون سوارا لحماية الأطفال ومراقبتهم عبر الهاتف- فيديو

جدة - عبدالحي حسين - تمكن طلاب مغاربة بمدينة طنجة، من اختراع سوار يحمي الأطفال من الاختطاف، إذ يمكن الأسرة من تحديد مكان طفلها وتتبع مساره بواسطة الهاتف الذكي.

وابتكر طلاب المدرسة الوطنية للتجارة والتسيير، السوار، كحل لمواجهة ظاهرة اختطاف الأطفال، ومنح عائلاتهم فرص مراقبة مكان تواجدهم بواسطة تطبيق مرتبط بهم.

وتحدث رضى، وهو أحد الطلاب المبتكرين لـ”اليوم 24″، قائلا: “فكرة تصميم هذا السوار، جاءت بعد فاجعة اختطاف وقتل الطفل عدنان بوشوف، بمدينة طنجة”.

وحول الابتكار يوضح المتحدث بأنه سوار يرتديه الأطفال، مرتبط بتطبيق ينزله الآباء على هواتفهم، يمنحهم فرصة مراقبة أطفالهم الصغار عن بعد، ويرسل إليهم إشعارات تحذيرية في حالة وجود خطر ما يواجه أطفالهم.