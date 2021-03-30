ضبط منصات إطلاق الصواريخ تجاه كردستان العراق

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - عثرت قوات الأمن العراقية، الثلاثاء، على منصات حديدية شمال كركوك استخدمت في إطلاق صواريخ تجاه إقليم كردستان.

وبحسب بيان لخلية الإعلام الأمني، فإن "قوة من فرقة المشاة الثامنة بالجيش العراقي، عثرت على 6 منصات حديدية في منطقة (نبي اوه) أسفل جبل عكاشة في شمال كركوك، استخدمت الليلة الماضية من قبل مجموعة خارجة عن القانون لإطلاق 6 صواريخ (جراد) باتجاه إقليم كردستان العراق".

وأكدت الخلية أن الصواريخ الستة سقطت في منطقة خالية على الحدود الفاصلة بين أربيل وكركوك دون وقوع خسائر.



ولا تزال "الأجهزة الأمنية تحقق في تفاصيل الحادث للتوصل إلى الفاعلين وإحالتهم للقضاء، في وقت شددت فيه قيادة المقر المتقدم للعمليات المشتركة في محافظة كركوك من إجراءاتها لمنع تكراره".

وأمس الإثنين، أفاد مصدر أمني بإطلاق مجهولين صواريخ على قوات البيشمركة المتمركزة على حدود محافظتي كركوك وأربيل.

وقال المصدر، في حديث لـ"الخليج 365"، إن "مجهولين أطلقوا 3 صواريخ كاتيوشا نحو قوات البيشمركة المتمركزة في منطقة شيراوه القريبة من ناحية بردي على حدود كركوك وأربيل".

وأضاف المصدر، أن "الصواريخ سقطت على مقربة من نقاط قوات البيشمركة في المنطقة، دون وقوع أية إصابات بشرية".