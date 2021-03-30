"الإحصاء الفلسطيني": عام 2020 شهد زيادة كبيرة في بناء وتوسيع المستعمرات

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - قال جهاز الإحصاء الفلسطيني اليوم الثلاثاء ان عام 2020 شهد زيادة كبيرة في وتيرة بناء وتوسيع المستعمرات الإسرائيلية اذ صادقت سلطات الاحتلال على بناء 6719 وحدة استعمارية وعلى مخططات تضمنت 12159 وحدة أخرى وإقامة 11 بؤرة استيطانية جديدة.

واضاف الإحصاء في بيان صحفي بمناسبة الذكرى السنوية ال45 ليوم الأرض التي تصادف اليوم ان الاحتلال الإسرائيلي يستغل نسبة 85 بالمئة من المساحة الكلية للأراضي في فلسطين التاريخية مشيرا الى ان اليهود في عهد الانتداب البريطاني استغلوا ما نسبته 2ر6 بالمئة منها.

وأوضح ان الاحتلال استغل تصنيفات الأراضي الفلسطينية حسب اتفاق (أوسلو) لإحكام السيطرة على الأراضي خاصة المصنفة (ج) والتي تخضع بالكامل لسيطرة الاحتلال.

ولفت البيان الى ان الاحتلال يستغل بشكل مباشر ما نسبته 76 بالمئة من تلك المساحة اذ تسيطر المجالس الإقليمية للمستعمرات على نسبة 63 بالمئة فيما تشكل مساحة نفوذ المستعمرات المخصصة لتوسيعها 10 بالمئة من مساحة الضفة الغربية.

وذكر ان المساحة المصادرة لأغراض القواعد العسكرية ومواقع التدريب العسكري تشكل حوالي نسبة 18 بالمئة من مساحة الضفة الغربية وعزل جدار الضم والتوسع العنصري أكثر من نسبة 10 بالمئة من مساحة الضفة وتضرر ما يزيد على 219 تجمعا.

وأوضح الإحصاء الفلسطيني ان عدد المواقع الاستعمارية والقواعد العسكرية نهاية عام 2019 بلغ 461 موقعا منها 151 مستعمرة و26 بؤرة مأهولة تم اعتبارها كأحياء تابعة لمستعمرات قائمة و140 بؤرة استعمارية.

وقال ان عدد المستعمرين في الضفة الغربية يبلغ 262ر688 مستعمرا ونسبة 46 بالمئة منهم يسكنون في محافظة القدس وعددهم 176ر316 مستعمرا مشيرا الى ان نسبة المستعمرين الى الفلسطينيين تشكل حوالي 23 مستعمرا مقابل كل 100 فلسطيني.

واعتمد الفلسطينيون 30 من مارس كل عام يوما للأرض تخليدا لاستشهاد ستة فلسطينيين في الأراضي المحتلة عام 1948 قتلتهم شرطة الاحتلال خلال الاحتجاج على قرار مصادرة 21 الف دونم من أراضي الجليل والمثلث والنقب عام 1976.