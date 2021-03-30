عون: اللاجئون أنهكوا لبنان

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 30 مارس 2021

قال الرئيس اللبناني ميشال عون اليوم في بيروت، إن لبنان، بلغ "مرحلة الإنهاك" بسبب اللاجئين السوريين على أراضيه. وحسب صحيفة الجمهورية اللبنانية، قال الرئيس في لقاء مع ممثل المفوضية العليا للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في لبنان أياكي إيتو، إن "لبنان الذي يستضيف على أرضه أكبر نسبة من النازحين السوريين في العالم قياساً إلى عدد سكانه ومساحته الصغيرة، وصل إلى مرحلة الإنهاك نتيجة تداعيات هذا النزوح".

