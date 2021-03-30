الفلسطينيون يتهمون إسرائيل بتعطيل الانتخابات

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 30 مارس 2021

اتهم مسؤول فلسطيني إسرائيل اليوم الثلاثاء بتعطيل الانتخابات والعملية الديمقراطية في فلسطين، بمنع الانتخابات في شرق القدس. وشدد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، أحمد مجدلاني، في بيان صحافي، على "استحالة إجراء الانتخابات العامة دون مشاركة مدينة القدس ترشيحاً وانتخاباً، من خلال صناديق الاقتراع داخل العاصمة". وقال مجدلاني: "على المجتمع الدولي تحمل تداعيات قرار الاحتلال الإسرائيلي العنصري بمنع إجراء الانتخابات الفلسطينية في القدس". وأضاف أن "قرار الاحتلال الذي أبلغه للاتحاد الأوروبي بمنع الانتخابات في القدس، هو قرار عنصري بامتياز ومخالف للقوانين، وقرارات الشرعية الدولية كافة، والتي تعتبر مدينة القدس جزءاً لا يتجزأ من الأراضي المحتلة عام 1967". وشدد على أن القدس "ليست شعاراً انتخابياً، بل هي جوهر الصراع، ولا تفريط بأي حق من حقوق المقدسيين في العملية الديمقراطية".

