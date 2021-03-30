الأول عالمياً.. مطار الرياض يزود موقعه الالكتروني بتقنيات لغة الإشارة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 30 مارس 2021

يعتزم مطار الرياض يزود موقعه الالكتروني بتقنيات لغة الإشارة من خلال تعاونه مع شركة مايند روكيتس المتخصصة بمجال تطوير وسائل التكنولوجيا اللازمة لمساعدة الأشخاص الصم وضعاف السمع حول العالم. وأتاح الموقع الإلكتروني هذه الخدمة لمساعدة الصم وضعاف السمع من حول العالم الذين يعانون بصمت في فهم المعلومات والوصول للخدمات على المواقع الإلكترونية، وفقاً لما نقلته صحيفة مكة عن الرئيس التنفيذي لشركة مايند روكيتس. وبإمكان زوار موقع مطار الملك خالد الدولي في الرياض تشغيل هذه الخدمة عن طريق الضغط على أيقونة الصم على الموقع، و عندها يظهر مترجم افتراضي يرحب بالزائر بلغة الإشارة، وعندما يقوم الزائر بالتأشير على أي نص على الموقع فإن المترجم الافتراضي يقوم بالترجمة الفورية إلى لغة الإشارة، مما يجعل الموقع مفهوماً للصم بلغة الإشارة السعودية. بالإضافة الى ذلك، طورت التقنية المستخدمة بفريق يعمل فيه الصم جنباً إلى جنب مع السامعين في تدقيق الترجمة لضمان أن ذوي الإعاقة طرف أساسي في صناعة البرمجيات التي تخدمهم.

