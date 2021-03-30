ليبيا.. 5 وفيات و706 إصابات جديدة بكورونا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 30 مارس 2021

متابعات_ الخليج 365

أعلنت السلطات الصحية بليبيا، الثلاثاء، تسجيل 706 إصابات جديدة بفيروس كورونا، و5 وفيات، وشفاء 598 شخصًا، خلال 24 ساعة.



وقال المركز الوطني لمكافحة الأمراض في ليبيا، في بيان، إن العاصمة طرابلس شهدت العدد الأكبر من الإصابات الجديدة بواقع 158 إصابة و410 حالة شفاء، فيما لم تشهد أي حالات وفاة.

وأشار إلى أن العدد الإجمالي للمصابين بفيروس كورونا في ليبيا ارتفع إلى 158 ألفًا و251 شخصًا، بينهم 9 آلاف و113 حالة نشطة، ووفاة 2658 شخصا.

وتشهد ليبيا ارتفاعا ملحوظا في أعداد المصابين بفيروس كورونا منذ بداية شهر سبتمبر/أيلول الماضي، وبلغت أعلى حصيلة للإصابات 1639 يوميًا

وكانت السلطات الصحية في ليبيا، أعلنت اكتشاف حالات إصابة بالسلالتين البريطانية والجنوب أفريقية من فيروس كورونا في البلاد، بعد الكشف على عينات عشوائية موجبة لفيروس كورونا.