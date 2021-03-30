الرئيس المصري : قناة السويس قادرة وباقية ومنافسة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 30 مارس 2021

متابعات_ الخليج 365

أكد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، أن قناة السويس قادرة وباقية ومنافسة، وذلك غداة نجاح بلاده في إنهاء أزمة السفينة الجانحة في الممر الاستراتيجي.



وأمس الإثنين، كان العالم شاهدا على إنهاء أزمة السفينة الجانحة التي أغلقت قناة السويس، لمدة أسبوع.

وفي تصريحات له على هامش زيارته لمقر هيئة قناة السويس، قال السيسي إن "قناة السويس ترسخت في وجدان صناعة التجارة العالمية".

وأضاف " قناة السويس قادرة وباقية ومنافسة".

وفي وقت سابق اليوم، وصل الرئيس المصري إلى مقر هيئة قناة السويس، وتفقد مركز التدريب البحري والمحاكاة التابع للهيئة، بمدينة الإسماعيلية.