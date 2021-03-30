البرتغال تقرر إرسال 60 جنديا إلى موزمبيق بعد سيطرة داعش على مدينة بالما

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 30 مارس 2021

متابعات_ الخليج 365

أعلنت البرتغال، اليوم الثلاثاء، عزمها إرسال 60 جنديا إلى موزمبيق، عشية سيطرة تنظيم "داعش" على مدينة بالما الساحلية.



وأمس الإثنين، أعلن "داعش" سيطرته على المدينة الواقعة بشمالي موزمبيق، إثر هجوم بدأه الأربعاء الماضي، وتخللته اشتباكات أسفرت عن وقوع قتلى وجرحى بينهم عشرات من المدنيين.

وبالما، مدينة ساحلية صغيرة تقع على مسافة نحو 10 كيلومترات من مشروع غاز ضخم تديره مجموعة توتال، يتوقع أن يبدأ إنتاجه خلال 2024.