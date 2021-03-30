شكرا لقرائتكم خبر عن تقرير أممي: مليشيا الحوثي متورطة في قصف مطار عدن والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - كشف تحقيق أممي، تورط مليشيا الحوثي في الهجوم الإرهابي على مطار عدن في ديسمبر الماضي، مؤكداً أن التحقيقات خلصت إلى أن الحوثيين استهدفوا المطار بثلاثة صواريخ باليستية موجهة بدقة. وقال المحققون، إن الحوثيين حاولوا استهداف الطائرة التي تحمل أعضاء الحكومة اليمنية، مؤكدين أن استهداف المليشيا للمطار انتهاك لقواعد القانون الدولي والإنساني. ونقلت وسائل إعلام دولية عن مصادر دبلوماسية في مجلس الامن الدولي قولها: إن روسيا عارضت نشر التقرير الذي يحمّل الحوثيين مسؤولية استهداف مطار عدن. وقال دبلوماسيان مطلعان، إن الخبراء قدموا تقريرهم إلى لجنة الأمم المتحدة التي تشرف على العقوبات المتعلقة باليمن خلال مشاورات خلف الأبواب المغلقة يوم (الجمعة) الماضي، لكن موسكو منعت نشره على نطاق أوسع، ولم يوضحا سبب منعها نشر النتائج، فيما رفضت البعثة الروسية لدى الأمم المتحدة التعقيب.

وكان مطار عدن الدولي تعرض لهجوم إرهابي في 30 ديسمبر الماضي، لحظة وصول طائرة تقل الحكومة الجديدة، قتل خلاله 22 شخصاً وأصيب حوالى 110 آخرين، بينهم مسؤولون حكوميون وإعلاميون وعاملون في المطار ومسافرون كانوا بانتظار رحلتهم إلى القاهرة.