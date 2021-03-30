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البرتغال تقرر إرسال 60 جندياً إلى موزمبيق

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - لشبونة- أ.ف.ب
أعلن وزير الخارجية البرتغالي أوغوستو سانتوس سيلفا في وقت متأخر، الاثنين، أن بلاده قررت إرسال 60 جندياً إلى موزمبيق بعدما شنّ مقاتلون على صلة بتنظيم «داعش» الإرهابي هجوماً على بلدة رئيسية في شمال مستعمرتها السابقة.
وقال سانتوس سيلفا في مقابلة مع قناة «آر تي بي» التلفزيونية الرسمية إن «فريقاً من نحو 60 جندياً برتغالياً يستعد.. سيتم إرساله إلى الأرض في الموزمبيق خلال الأسابيع المقبلة».

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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