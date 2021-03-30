شكرا لقرائتكم خبر عن البرتغال تقرر إرسال 60 جندياً إلى موزمبيق والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - لشبونة- أ.ف.ب

أعلن وزير الخارجية البرتغالي أوغوستو سانتوس سيلفا في وقت متأخر، الاثنين، أن بلاده قررت إرسال 60 جندياً إلى موزمبيق بعدما شنّ مقاتلون على صلة بتنظيم «داعش» الإرهابي هجوماً على بلدة رئيسية في شمال مستعمرتها السابقة.

وقال سانتوس سيلفا في مقابلة مع قناة «آر تي بي» التلفزيونية الرسمية إن «فريقاً من نحو 60 جندياً برتغالياً يستعد.. سيتم إرساله إلى الأرض في الموزمبيق خلال الأسابيع المقبلة».