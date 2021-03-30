45 قتيلاً في تدافع خلال مراسم تكريم رئيس تنزانيا الراحل

دار السلام- أ.ف.ب

أعلنت الشرطة التنزانية، الثلاثاء، مقتل 45 شخصاً في تدافع شهدته دار السلام في 21 آذار/مارس أثناء تأبين الرئيس الراحل جون ماغوفولي.

وقال قائد شرطة منطقة دار السلام لازارو مامبوساسا: «كان هناك الكثير من الأشخاص الذين أرادوا دخول الملعب ولم يتحلَّ بعضهم بالصبر. حاولوا الدخول عنوة ما نجم عنه تدافع. قتل 45 شخصاً في الحادثة».