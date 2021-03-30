شكرا لقرائتكم خبر عن ترامب يفك الحصار بموقع إلكتروني والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أطلق الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، موقعاً إلكترونياً خاصاً بإسم «45 أوفيس دوت كوم»، بهدف التواصل مع مؤديه بعد أن علقت أبرز مواقع التواصل الاجتماعي حسابات ترامب بعد الهجوم على مبنى الكابيتول في السادس من يناير/ كانون الثاني الماضي.

ويهدف الموقع الخاص بترامب وزوجته ميلانيا، إلى السماح للداعمين بطلب مشاركتهم في الأحداث وإرسال رسائل وغيرها من أساليب التفاعل معهما. وأعلن بيان مقتضب من مكتب الرئيس السابق، مساء الاثنين، إطلاق «الموقع الرسمي لرئيس الولايات المتحدة الخامس والأربعين»، وقال إن الزوجان «نسعى باستمرار إلى تعزيز الروح الدائمة للشعب الأمريكي، ونتطلع إلى البقاء على تواصل».

ويعتبر موقع الويب نفسه، office45.com صغير نسبياً، ويتضمن صوراً عدة لترامب مع شخصيات مختلفة مثل زوجته ميلانيا، وأفراد في الجيش، وزعماء دوليين، التقطت جميعها في مناسبات عدة خلال فترة رئاسته.

كما يضم موجزاً لـ850 كلمة عن فترة رئاسة ترامب الرئاسية، ويقدم نبذة على ما اعتبره الرئيس السابق أعظم إنجازات عهده، مثل أمن الطاقة والحدود وتعزيز حلف شمال الأطلسي، وتحالفات دولية أخرى، وكذلك إدارته لمواجهة جائحة فيروس كورونا.

وتأتي جهود الرئيس السابق للبقاء في أعين الجمهور بعد إبعاده عن Twitter وFacebook في الأيام التي أعقبت مباشرة حصار 6 يناير/ كانون الثاني لمبنى الكابيتول. وأشارت مواقع التواصل الاجتماعي إلى أنها تمنع بذلك التحريض على مزيد من العنف.

وأسس ترامب مكتبه الرسمي بعد الرئاسة في فلوريدا في وقت سابق من هذا العام، لكنه التزم الصمت إلى حد كبير بشأن الخطط المستقبلية وسط تكهنات متصاعدة بأنه قد يترشح لمنصب الرئاسة مرة أخرى في عام 2024.