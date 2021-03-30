مقتل ثلاث عاملات بمجال التطعيم ضد شلل الأطفال في أفغانستان

جلال أباد- رويترز

قال مصدران حكوميان: إن مسلحين قتلوا ثلاث نساء يعملن في مجال التطعيم ضد مرض شلل الأطفال بمدينة جلال أباد في شرق أفغانستان، الثلاثاء. ولم يتضح حتى الآن من نفذ حادثي إطلاق النار المنفصلين حسبما قال مسؤول حكومي إقليمي. وأكد مصدر بالحكومة المركزية وقوع الحادثين.

وشهدت مراكز حضرية عدداً من الاغتيالات منذ بدء محادثات السلام بين حركة «طالبان» والحكومة الأفغانية العام الماضي. وقُتلت ثلاث صحفيات في جلال أباد هذا الشهر في هجوم أعلن تنظيم «داعش» الإرهابي مسؤوليته عنه. وتحمل الحكومة «طالبان» مسؤولية معظم عمليات الاستهداف بالقتل لكن الحركة تنفي أي دور لها في الأمر.