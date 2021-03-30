شكرا لقرائتكم خبر عن سلسلة مغامرات جديدة لمبتكر «صراع العروش» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - وقّع جورج مارتن، مبتكر عالم ««صراع العروش»»، اتفاقاً لمدة خمس سنوات مع قناة «إتش بي أو» التلفزيونية لتطوير «محتويات جديدة»، قد تشمل مغامرات جديدة ضمن هذه السلسلة التي حققت نجاحاً عالمياً كاسحاً.

ويعمل مارتن وهو مؤلف روايات «أغنية الجليد والنار»- التي اقتُبس منها مسلسل «صراع العروش»- حالياً على اقتباس جديد لمقدمة للسلسلة بعنوان «هاوس أوف ذي دراجون» تدور أحداثها قبل ثلاثة قرون من العمل الأساسي. ومن المقرر طرح السلسلة الجديدة في 2022.

وأعلنت مجموعة «وورنر ميديا» المالكة لـ«اتش بي أو» في بيان أن المؤلف وقع «عقداً شاملاً لمدة خمس سنوات» بهدف «تطوير محتوى لحساب «اتش بي أو» و«اتش بي أو ماكس»، خدمة الفيديو على الطلب التابعة للقناة.

غير أن البيان لم يوضح ما إذا كان هذا العقد يتناول مشاريع أخرى ضمن عالم «صراع العروش». إلا أن السلسلة حققت نجاحاً كبيراً في هذا العالم، إذ حصدت 59 جائزة «إيمي» خلال مواسمها الثمانية، ما يرجح الاستمرار في إنتاج مسلسلات مشتقة منها.

وذكرت مجلة «ذي هوليوود ريبورتر» المتخصصة أن العقد المقدرة قيمته بعشرات ملايين الدولارات، يشمل قصة الملكة المحاربة نيميريا التي هيمنت لألف عام قبل أحداث«صراع العروش»، وستحمل عنواناً غير نهائي هو «10000 شيبس».