شكرا لقرائتكم خبر عن 4 مكاسب حققها محمد صلاح من فوز مصر على جزر القمر والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - متابعة: أحمد مصطفى

حقق محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي ومنتخب مصر، العديد من المكاسب عقب فوز منتخب بلاده على جزر القمر برباعية نظيفة ضمن الجولة السادسة من تصفيات أمم إفريقيا، والتي ستقام بالكاميرون العام المقبل، يرصدها "الخليج الرياضي" في 4 نقاط.

وقاد محمد صلاح منتخب بلاده للفوز برباعية نظيفة خلال اللقاء الذي أقيم على استاد القاهرة مساء الاثنين حيث سجل هدفين خلال اللقاء.

وتأهل منتخب مصر متصدراً لمجموعته برصيد 12 نقطة، فيما تأهل أيضاً منتخب جزر القمر برصيد 9 نقاط كثاني المجموعة.

وأصبح محمد صلاح ثاني هدافي منتخب مصر عبر التاريخ بعد وصوله للهدف 43 متجاوزاً، اللاعب حسن الشاذلي صاحب رصيد الـ42 هدفاً.

وخلال اللقاء أيضاً ارتدى محمد صلاح شارة قيادة المنتخب للمرة الأولى في تاريخه بعد خروج اللاعب عمرو السولية والذي سلمها بدوره إلى محمد النني لاعب أرسنال الإنجليزي، ليتنازل عنها تقديراً لزميله محمد صلاح.

كما شهد اللقاء أيضاً عودة محمد صلاح للتهديف مع منتخب مصر وذلك بعد غياب دام منذ عام 2019، وكان في تصفيات أمم إفريقيا أمام أوغندا.