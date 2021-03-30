بث مباشر| الرئيس السيسى يصل مقر التدريب البحري التابع لهيئة قناة السويس ويشكر العاملين لنجاحهم في تعويم السفينة الجانحة



الشارقة - اميمة ياسر -

وصل منذ قليل، الرئيس عبد الفتاح السيسى، إلى مقر التدريب البحرى التابع لهيئة قناة السويس في محافظة الإسماعيلية.

وكان السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، قد صرح بأن الرئيس السيسى يزور هيئة قناة السويس، ويتفقد مركز التدريب البحرى والمحاكاة التابع للهيئة بالإسماعيلية.

ويُجري الرئيس عبد الفتاح السيسي، زيارة إلى محافظة الإسماعيلية، لتفقد المجرى الملاحي، وانتظام عملية عبور السفن، بعد تسيير الحركة واستئنافها مرة أخرى.

وتأتي زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، وعدد من كبار رجال الدولة، لمتابعة إجراءات العبور وإعطاء توجيهات توفير الخدمات اللوجبستية للسفن العالقة.

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن قناة السويس قادرة وباقية ومنافسة، موجها الشكر إلى العاملين فى قناة السويس على الجهد الذين بذلوه من أجل تعويم السفينة الجانحة.

وأضاف الرئيس السيسي خلال زيارته مقر التدريب البحرى التابع لهيئة قناة السويس في محافظة الإسماعيلية." قائلا: "بشكركم على الجهد اللى اتعمل وعلى الدور اللى علمتوه.. وكل الشكر لكم.. منظر محترم يدل على خبرات وقدرات كبيرة.. والأداء كان أكثر من مشرف".