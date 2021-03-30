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تصريحات عدائية من الخارجية الأثيوبية حول الملء الثاني لسد النهضة

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الشارقة - اميمة ياسر -  

أعلمت الخارجية الإثيوبية، دونالد بوث المبعوث الأمريكي للسودان، اليوم الثلاثاء، أنها مستمرة في الملء الثاني لبحيرة سد النهضة بحسب ما أرودت قناة “العربية” في نبأ عاجل لها قبل قليل.

وكان قد وصل "بوث" إلى العاصمة السودانية الخرطوم يوم  الأحد  الماضي، وذلك ضمن جولة تشمل مصر وإثيوبيا وإفريقيا الوسطى أيضًا، يرافقه خلالها وفد يضم نائب مساعد وزير الخارجية لشؤون الشرق الأدنى ونائب وزير الخارجية لشؤون المحيطات والبيئة.

والتقى المبعوث الأمريكي خلال الزيارة عددًا من المسؤولين بهذه الدول حيث ناقش معهم تطورات ملف التفاوض في ملف سد النهضة ودعم الانتقال الديمقراطي.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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