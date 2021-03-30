شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس النواب يوافق على 23 اقتراحا برغبة ويحيلها للحكومة للتنفيذ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، على 23 تقريرا من لجنة الاقتراحات والشكاوى، وما ورد بها من توصيات، وأحالها للحكومة لاتخاذ اللازم لتنفيذ ما ورد من توصيات.

وتشمل الاقتراحات برغبة التى وافق عليها المجلس، الاقتراحات التالية المقدم من:

من العضو محمد حمدى دسوقى، بشأن صرف فروق تكلفة تصنيع الخبز، والتي تقدر قيمتها بنحو (70) مليون جنيه والخاصة بمخابز محافظة أسيوط والمتأخر صرفها منذ عام 2014/2015.

من العضو محمود أبو الخير، بشأن رصف طريق وأدي النقرة بمركز نصر النوبة بمحافظة أسوان بداية من قرية توشكى إلى محطة المياه رقم (6).

العضو محمد الصمودى، بشأن إعادة رصف الطرق داخل مدينة فوة بمحافظة كفر الشيخ.

العضو محمد عبد الحميد هاشم، بشأن إنشاء مجمع مصالح حكومية بقرية دمرو – مركز سيدي سالم – محافظة كفر الشيخ.

عبد المنعم محمد عبد العليم، بشأن توصيل وتركيب بوكسات الانترنت والتليفونات الأرضي بمجمع قرى ونجوع وعزب مركز سنورس وطامية – محافظة الفيوم.

العضو محمد نجيب خالد، بشأن تزويد شبكة أرضية ببعض العزب والقرى بمركز الجمالية – محافظة الدقهلية.

العضو سولاف درويش، بشأن تغطية المناطق المحرومة بمركز ومدينة قليوب، والقناطر الخيرية – محافظة القليوبية بخطوط التليفون الأرضي وخدمة الأنترنت.

العضو نرمين بدراوى، بشأن تحويل كابلات الكهرباء (الضغط العالي بقريتي الأشطر – زاوية أبو مسلم)، التابعتين لمركز أبو النمرس إلى كابلات أرضية مغطاة – محافظة الجيزة.

العضو أحمد إسماعيل، بشأن إنشاء عدد كاف من كباري المشاة على محور الفريق إبراهيم العرابي بحي السلام أول – محافظة القاهرة.

العضو مارسيل سمير، بشأن تحويل كوبري المشاة القائم بعد كوبري مسطرد إلى كهربائي متحرك وإنشاء كوبري لعبور المشاة كهربائي متحرك بمنطقة المرأة المعيلة وعمل إشارات مرورية مناسبة بشارع 15 مايو حي شرق شبرا الخيمة – محافظة القليوبية.

العضو محمد نجيب خالد، بشأن إعادة رصف طريق الجمالية – إسكندرية الجديدة بطول نحو (8كم) مركز الجمالية – محافظة الدقهلية.

العضو / محمد حمدى دسوقى، بشأن رصف منطقة خلف الخيرية بميدان المجذوب- حي غرب أسيوط- محافظة أسيوط.

العضو / محمد حمدى دسوقى، بشأن رصف شارع البحر بمنطقة الوليدية، حتى نهاية شارع الشيخوة- محافظة أسيوط.

العضو إبراهيم نظير، بشأن إنشاء عدد 3 مواقف بمدينة القوصية – محافظة أسيوط.

العضو محمد الصمودى، بشأن إعادة رصف طريق الروضة- السعادة بمركز مطوبس- محافظة كفر الشيخ.

العضو على عبدالونيس، بشأن إزالة أكوام التراب من شارع الأربعين- تقسيم الخلواتي- حي البساتين- محافظة القاهرة.

العضو لطفى شحاته، بشأن إعادة رصف الشوارع الداخلية لمدينة الزقازيق- محافظة الشرقية.

العضو محمد نجيب خالد، بشأن رصف الطرق الداخلية لمنطقة ليسا الجمالية- محافظة الدقهلية.

العضو عبد الله أحمد عبد الله، بشأن رصف طريق مدخل قرية أبو سنة العمومي بطول نحو (2كم) التابع لقسم قليوب – محافظة القليوبية.

العضو محمد الصمودى، بشأن إنشاء مركز لعلاج الإدمان بمحافظة كفر الشيخ.

العضو محمد نشأت العمدة، بشأن سرعة افتتاح مستشفى سمالوط النموذجي – محافظة المنيا.

العضو لطفى شحاته، بشأن تحويل الوحدة الصحية بنى شبل – مركز الزقازيق – محافظة الشرقية إلى مركز طبي متخصص.

العضو عبد المنعم محمد عبد العليم، بشأن إنشاء مدرسة تمريض بمستشفى طامية المركزي – بمحافظة الفيوم.