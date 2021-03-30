شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس النواب يقف دقيقة حداد على رحيل النائبة فرحة الشناوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وقف مجلس النواب، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، دقيقة حداد على روح النائبة الفقيدة الدكتور فرحة الشناوى التى وافتها المنية أمس إثر إصابتها بفيروس كورونا.

ونعى رئيس المجلس الفقيدة، قائلا: "يعز على أن أنعى إلى المجلس الزميلة الدكتور فرحة الشناوى حفيدة الشيخ محمود الشناوى شيخ الأزهر وكانت أول إمراة تتقلد منصب عميد كلية الطب بجامعة المنصورة وكانت لها إسهامات عديدة فى مجال الطب وتبنى قضايا المراة والعمل المستمر على تأهيلها فشغلت منصب المقرر المجلس القومى للمرأة وحصلت على العديد من الجوائز العلمية وكرمها الرئيس السيسى فى عام 2018 فى احتفالية تكريم الأم المثالية نظرا لاسهاماتها فى المجال الاجتماعى".

وقال المستشار الدكتور حنفى جبالى، إنه عندما يصل إلى المجلس إخطارا من وزير الداخلية بوفاة الدكتورة فرحة الشناوى، عضو المجلس، التى توفيت أمس الإثنين، سوف يعلن خلو مقعدها بمجلس النواب.

وقال النائب الدكتور أشرف حاتم، رئيس لجنة الصحة: كانت سيدة عظيمة فى الطب والعلم والأخلاق وكانت تعمل لآخر لحظة وماتت بسبب الفيروس اللعين".

فيما نعت النائبة عبلة الآلفى الفقيدة، وهى تجهش بالبكاء قائلة: "باسم كل نساء مصر وأطباء مصر ونائبات مصر أنعى لكم السيدة الفاضلة والعالمة فرحة الأرض والسماء كانت أستاذتى فى كلية الطب بالمنصورة وكانت قدوتنا ومثلنا الأعلى وهى حفيدة شيخ الأزهر وكانت مثال يحتذى داخل وخارج أرض مصر لم تكن أستاذتى فقط بل كانت الحضن الذى احتضنى عندما رجعت إلى مصر وكانت الحكيمة والعالمة والإنسان وكانت عندما تتكلم يسكت الجميع وعمرها ما فقدت شعورها وكانت دائما مبتسمة وخدمت المجتمع".

وأضافت: كانت خايفة من الفيروس وكانت تجلس فى الشرفة وتقول خايفة من الفيروس الذى خطفها فى لحظة وأختتمت نعيها قائلة: "نامى وأنتى مطمئنة فقد تركتى فى الدنيا الصدقة الجارية والعلم النافع والولد الصالح".

وقال النائب الدكتور مكرم رضوان: "أنعى باسم الجامعات المصرية العالمة الجليلة أستاذ المناعة فرحة الشناوى كانت مثال يحتذى به لكل الجامعات المصرية وللطلبة وكانت نعم القدوة".