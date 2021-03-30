شكرا لقرائتكم خبر عن محمد تيسير مطر: فخورون برجال قناة السويس وتحديهم الصعب بتعويم السفينة الجانحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - "فخورون برجال هيئة قناة السويس وتحديهم الصعب بتعويم السفينة الجانحة ونجاحهم المبهر فى تحريك العبارة العملاقة التى جنحت في مجرى قناة السويس وإعلان عودة الملاحة فى القناة إلى طبيعتها".. بهذه الكلمات عبار النائب محمد تيسير مطر، أمين سر لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أمين حزب إرادة جيل، عن شعوره إزاء أزمة السفينة.

وقال "مطر" في بيان نشره عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك :" موقف أزمة السفينة أكدت للعالم كله أن أيدى أبناء مصر قادرة على انتشال ما هو أثقل وأعظم من عبارة جانحة" مضيفا:"سعدنا بخبر استدارة السفينة العالقة في قناة السويس وبداية مرحلة التعويم، ورغم التطورات اللي حصلت وصعوبة تحريك السفينة بسبب الرياح، لكن رجال مصر كانوا مصرين على حل الأزمة ونجحوا في تحقيق المطلوب".

وأضاف :"مهما كانت الخسائر اللي وقعلت لكن يوجد مكاسب كتير، مثل إن مصر أثبتت قدرتها الكبيرة على التعامل مع الأزمات وإدارة الموقف والتعامل مع المتغيرات التي تحدث كل دقيقة لأسباب خارجة عن إرادتنا، كما أن العالم كله شاهد أهمية قناة السويس كشريان تجاري رئيسي لكل العالم".

واختتم تصريحاته بقول :"مبروك لمصر ولقياداتها، نجاح يستحق نحتفل به بعد أيام صعبة مرت علينا جميعا، وسننتظر التقرير الفني للخبراء للوقوف على أسباب تعطل السفينة للمطالبة بحقوقنا في التعويضات وفقا للقوانين".