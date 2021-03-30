شكرا لقرائتكم خبر عن وفد لجنة الطاقة بالنواب يصل محطة توليد الكهرباء البخارية بالسخنة.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

وصل منذ قليل، وفد برلماني من لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، برئاسة النائب حسام عوض الله، إلي محطة توليد كهرباء العين السخنة البخارية، وذلك في إطار الزيارة البرلمانية للجنة لتفقد بعض محطات الطاقة التابعة لشركة الدلتا لإنتاج الكهرباء للوقوف علي سير أعمالها ومقاومتها.

وكان في استقبال الوفد البرلماني، المهندس محمد أبو سنه رئيس مجلس إدارة شركة لشرق الدلتا لانتاج الكهرباء، والمهندس طارق فريد سكينة، رئيس قطاعات الشؤون المالية والادارية والموارد البشرية، وأشرف يوسف، رئيس محطة كهرباء العين السخنة.

ومن المتوقع أن يقوم الوفد البرلماني بزيارة تفقديه علي مدار اليوم الثلاثاء، لجميع أقسام المحطة والتشغيل فيها، وذلك في إطار الزيارة البرلمانية التي انطلقت أمس بهدف وقوف اللجنة علي اخر تطورات محطات الطاقة.

ويضم الوفد البرلماني، الذي يترأسه النائب حسام عوض الله، كلا من النائبة رشا رمضان، وكيل اللجنة، و النائب محمد الجبلاوي وكيل اللجنة، وأمين السر النائب خالد مشهور، فضلا عن النواب أعضاء اللجنة : أحمد عبد الفتاح، عيد حماد، وعادل صلاح منصور، وعبد الباقي تركيا، إمام منصور، أسامة حبيب، سحر معتوق، خالد تامر، محمد بهجت، أحمد محمد أحمد، عبد الناصر عطيه، علي نور، رشا حسني، أيه فوزي فتي، سناء طايع، مروة رفعت، هويدا السعيد.