هشام توفيق لمصراوي: تشغيل محلجين جديدين قبل بداية موسم القطن

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت – شيماء حفظي:

قال هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، إن الشركة القابضة للغزل والنسيج تسلمت المعدات الجديدة لمحلجين تابعين لها، ضمن خطة التطوير.

وأضاف لمصراوي أنه من المتوقع أن يتم تشغيل المحالج الجديدة قبل بداية الموسم الجديد، ليكون إجمالي المحالج المطورة التابعة للوزارة 4 محالج.

يذكر أن خطة التطوير تتضمن إنشاء 7 محالج مطورة، كان أولها في الفيوم، وفي المرحلة الثانية 3 محالج بالزقازيق وكفر الدوار وكفر الزيات، والثلاثة الأخرى نهاية العام الجاري، بحسب بيان سابق للوزارة.

وتعمل المحالج الجديدة وفق أحدث تكنولوجيا في مجال حليج الأقطان تتم آليا دون تدخل يدوي، لإنتاج أقطان شعر خالية تماما من الشوائب والملوثات، وتحسين طريقة التعبئة والتغليف مع وضع ملصق (باركود) على كل بالة يتضمن بيانات القطن (منطقة الزراعة،اسم حائز القطن، اسم المحلج، تاريخ الحليج، المواصفات الفنية للقطن الشعر).

كما تم إدخال جهاز إلكتروني حديث في المحالج المطورة (HVI) لقياس خواص شعيرات القطن، وإجراء اختبارات الرطوبة دخل المحلج.

وفيما يتعلق بخطة تطوير الشركات، قال الوزير :"بدأنا تركيب مصنع غزل 1 بشركة غزل المحلة ونقل الماكينات التي سيتم توريدها من كفر الدوار إلى غزل المحلة، لكن فيما يتعلق بالماكينات الجديدة لا تزال أمامها خطوات لأننا لم نحصل بعد على القرض من البنكين السويسري والإيطالي".

وأضاف :"أنفقنا من خطة تطوير الشركة القابضة للغزل والنسيج أقل من ملياري جنيه حتى الآن، من أصل 21 مليار جنيه هي إجمالي التكلفة المقررة للمشروع، في ظل تسريع العمليات الإنشائية بشركاتنا".

وبدأت شركة غزل المحلة، في أعمال تركيبات الهيكل الخرساني الرئيسي لمصنع غزل (1) الجديد بشركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى، والذي يعد أكبر مصنع في العالم لإنتاج الغزول بطاقة تقدر بنحو 30 طن غزل / يوم.



ووفقا لبيان الوزارة، فإن تركيب هذا الهيكل يأتي في إطار تنفيذ خطتها لإعادة هيكلة وتطوير الشركات التابعة للشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج، وتتابع وزارة قطاع الأعمال العام عن كثب تطور الأعمال الإنشائية وتحديث البنية التحتية للمصانع وفي مقدمتها مصنع غزل (1) الجديد بشركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى.